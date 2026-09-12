Greves nos Correios e na Caixa afetam atendimento em Votuporanga e região

Paralisações começaram nesta semana em meio a impasses nas negociações trabalhistas; serviços presenciais podem sofrer alterações

Votuporanga e municípios da região acompanham nesta semana duas mobilizações nacionais que atingem serviços utilizados diariamente pela população. Trabalhadores dos Correios e empregados da Caixa Econômica Federal iniciaram movimentos grevistas após impasses nas negociações de seus respectivos acordos trabalhistas.

No caso dos Correios, a greve nacional por tempo indeterminado começou na noite de quinta-feira (10). A paralisação foi aprovada em assembleias realizadas em diferentes regiões do país depois da rejeição da proposta apresentada pela estatal para a campanha salarial. Entre os principais pontos de divergência estão questões relacionadas ao plano de saúde dos trabalhadores.

Na região de São José do Rio Preto, cuja representação sindical dos trabalhadores dos Correios abrange municípios do noroeste paulista, a categoria já havia aprovado em agosto indicativo de paralisação a partir de 11 de setembro. O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos de São José do Rio Preto e Região (Sintect-SJO) informou que a categoria rejeitou a proposta da empresa e manteve a mobilização em defesa do acordo coletivo e dos empregos.

Com a greve, consumidores devem ficar atentos à possibilidade de alterações nos prazos de atendimento, postagem e entrega de correspondências e encomendas. Os Correios afirmam que adotam medidas para assegurar a continuidade dos serviços durante o movimento.

Caixa também tem greve

No setor bancário, a paralisação atinge principalmente a Caixa Econômica Federal. Em Votuporanga, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários informou que os funcionários da Caixa aprovaram greve a partir de quinta-feira (10), após rejeitarem a proposta apresentada nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho.

A situação dos bancários, entretanto, não é igual em todas as instituições. A Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários foi assinada com a Fenaban, garantindo correção pelo INPC acrescida de aumento real de 0,6% sobre salários e demais verbas econômicas. Os impasses permaneceram nos acordos específicos dos bancos públicos.

No Banco do Brasil, a paralisação parcial iniciada nesta semana foi encerrada após a aprovação de uma nova proposta pelos funcionários. Já na Caixa, os empregados rejeitaram a proposta final apresentada pelo banco e decidiram pela continuidade da greve. Segundo resultado divulgado neste sábado (12), a rejeição alcançou 68% dos votos nas assembleias realizadas pelo país.

Entre os principais pontos da negociação da Caixa está o Saúde Caixa, plano de assistência dos empregados, além de questões relacionadas à Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e demais condições do acordo coletivo.

Serviços digitais são alternativa

Para os clientes dos bancos, a orientação durante a paralisação é priorizar os canais digitais. Aplicativos, internet banking, Pix, caixas eletrônicos e outros serviços eletrônicos permanecem disponíveis. No caso da Caixa, as casas lotéricas também continuam sendo uma alternativa para diversos serviços. A greve não altera automaticamente os vencimentos de contas e boletos.

Assim, neste fim de semana, o cenário é de continuidade da greve dos trabalhadores dos Correios e dos empregados da Caixa, enquanto no Banco do Brasil o movimento foi encerrado após acordo. Em Votuporanga e região, usuários devem acompanhar o funcionamento das unidades e, sempre que possível, utilizar os canais alternativos até a normalização dos atendimentos.