Votuporanga inaugura novo Centro de Convivência do Idoso

Unidade no bairro Boa Vista oferecerá atividades de socialização, fortalecimento de vínculos e promoção da qualidade de vida.

A Prefeitura de Votuporanga/SP inaugurou nesta sexta-feira (11.set) o Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Hermelinda Marcaci Olivo”, no bairro Boa Vista. A unidade foi estruturada para receber idosos em atividades coletivas, reuniões e ações voltadas à convivência comunitária e ao enfrentamento do isolamento social.

Vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social, o espaço conta com acessibilidade e deverá ampliar o atendimento socioassistencial oferecido à população idosa.

Durante a inauguração, a secretária da pasta, Meire Azevedo, afirmou que os centros de convivência contribuem para a criação de vínculos, a socialização e a reaproximação dos idosos com seus familiares.

A unidade recebeu o nome de Hermelinda Marcaci Olivo em reconhecimento à atuação voluntária e social da homenageada em Votuporanga. Familiares e amigos participaram da cerimônia, representados por sua filha, Fabiana Olivo Nogueira da Rosa.

Representando o prefeito Jorge Seba (PSD) na solenidade, o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) ressaltou a importância de oferecer uma estrutura acessível e adequada para a população idosa: “É uma emoção inaugurar este Centro de Convivência, um espaço com acessibilidade e preparado para os idosos. Votuporanga é uma cidade onde as pessoas envelhecem com saúde, e é muito importante termos centros como este no município, para que todos possam participar das atividades e conviver”, afirmou.

A solenidade também reuniu também o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), os vereadores Osmair Ferrari (PL) e Marcão Braz (PP), servidores municipais e representantes da comunidade. A programação teve uma apresentação musical dos idosos atendidos pelo CCI.

O município também mantém o CCI “Walter Guerche”, no Jardim Residencial do Lago, e o Centro Esportivo da Melhor Idade, na Vila Paes, destinado à prática de atividades físicas e à promoção do envelhecimento ativo.