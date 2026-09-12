11ª edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa reúne solidariedade e união neste domingo

O tradicional evento será realizado a partir das 11h, no Centro de Eventos Helder Galera, reunindo voluntários, produtores rurais, empresários, famílias e toda a comunidade em uma grande corrente de solidariedade em prol da saúde.

A solidariedade volta a entrar em cena em mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais em prol da Santa Casa de Votuporanga. Neste domingo (13.set), a partir das 11h, no Centro de Eventos Helder Galera, acontece a 11ª edição do Leilão de Gado, iniciativa que reúne voluntários, produtores rurais, empresários, famílias e toda a comunidade em uma grande corrente de apoio à saúde.

Por trás do evento está uma dedicada comissão de voluntários, que há anos coloca tempo, trabalho e coração a serviço da Santa Casa. São pessoas que ajudam a manter viva uma tradição construída com solidariedade e que fazem do leilão muito mais do que uma oportunidade de arrematar lotes: fazem dele um encontro em favor de uma causa que pertence a toda a região.

“É muito bonito ver uma iniciativa como essa chegar à sua 11ª edição. O leilão representa a força do voluntariado e mostra que, quando a comunidade se une em torno de um propósito, conseguimos fazer a diferença. Cada pessoa que participa, cada lote arrematado e cada gesto de solidariedade contribuem para que a Santa Casa continue cuidando de milhares de pessoas”, destaca o diretor Marcos Garcia.

E solidariedade, neste dia, poderá ser vivida de diferentes formas. Além de participar dos arremates e contribuir com o Hospital por meio dos lotes, o público também está convidado a almoçar conosco e transformar o domingo em um momento de confraternização e apoio à Instituição.

O cardápio terá o sabor das boas reuniões: pão com carne, arroz, bebidas, espetos e deliciosas sobremesas, criando aquele clima de encontro que combina perfeitamente com a tradição do evento.

Para Rosemir Lopes, o Milão, responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa, a força do leilão está justamente na união de diferentes pessoas em torno de uma mesma causa: “Esse é um evento que tem uma história muito bonita. O que vemos aqui é a solidariedade acontecendo de verdade: voluntários trabalhando, doadores contribuindo, pessoas arrematando os lotes e famílias vindo almoçar conosco. Tudo isso ajuda a Santa Casa e mostra que cada um pode participar da maneira que puder. O mais importante é estarmos juntos por uma causa maior”, afirma Milão.

A 11ª edição do Leilão de Gado celebra, assim, uma tradição que se fortalece a cada ano: a tradição de ajudar, de se reunir e de acreditar que, quando muitas mãos se unem, o resultado chega a quem mais precisa.

Participe, arremate, almoce, encontre os amigos e faça parte dessa corrente de solidariedade. A Santa Casa precisa de todos nós.