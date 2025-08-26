Acidente mata duas pessoas e deixa adolescente ferida em Sales 

Condutor perdeu o controle do carro, que capotou após bater em placa de sinalização. O motorista Renan Gonzaga, de 32 anos, e o passageiro Felipe Garcia, de 17, não resistiram aos ferimentos e faleceram após serem socorridos.

Um grave acidente registrado no início da tarde deste domingo (24.ago), resultou na morte de duas pessoas e deixou uma adolescente ferida na vicinal Jorge Nassif Tome, em Sales/SP, na altura do km 8, sentido Praia do Torres.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um VW/Parati, Renan Gonzaga, de 32 anos, perdeu o controle da direção, colidiu contra uma placa de sinalização às margens da via e, em seguida, invadiu uma propriedade rural, derrubando a cerca e capotando diversas vezes.

No veículo estavam três moradores de Catanduva/SP. O condutor e um passageiro identificado como Felipe Garcia, de 17 anos, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no Pronto-Socorro de Sales. Já uma adolescente de 14 anos sobreviveu ao acidente.

Segundo informações da Polícia Militar, ela era a única ocupante que usava cinto de segurança e permaneceu dentro do automóvel, enquanto as outras vítimas foram arremessadas para fora. A jovem sofreu escoriações leves, além de dores no braço e no tórax, sendo encaminhada ao Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.