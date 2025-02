Idoso morre ao ser picado no pé por cobra jararaca em Rio Preto 

Sobrinho encontrou o corpo de José Antônio Pestana na madrugada de sexta-feira (14). Cobra foi localizada no quintal e morta.

Um idoso de 71 anos morreu ao ser picado por uma cobra jararaca na madrugada de sexta-feira (14.fev) em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o sobrinho encontrou o corpo de José Antônio Pestana e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os médicos do SAMU observaram um ferimento no pé direito da vítima que sugeria a picada por cobra. No quintal, o sobrinho viu e matou o réptil.

O corpo do idoso foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. A ocorrência foi registrada como morte suspeita.

*Com informações do g1