São Paulo desgasta titulares e vê pressão sobre time e Zubeldía aumentar antes de clássico 

O São Paulo chegará desgastado e pressionado ao clássico contra o Palmeiras, domingo, às 18h30, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor volta de Brasília, ainda nesta sexta-feira, com apenas dois pontos na bagagem: dois empates e nenhuma vitória nas partidas contra Velo Clube e Inter de Limeira, dois dos times com menos pontos na competição.

Para piorar o prognóstico tricolor, o técnico Luis Zubeldía optou por utilizar seus jogadores titulares nos dois jogos no Mané Garrincha. Contra Inter de Limeira e Velo Clube, o São Paulo entrou em campo com tudo o que tinha de melhor à disposição.

Diante da Inter de Limeira, na segunda-feira, apenas o atacante Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não foi utilizado. Diante do Velo Clube, o goleiro Rafael deu lugar a Jandrei. Oscar e Lucas, por exemplo, sequer foram substituídos no empate em 3 a 3 desta quinta-feira, o último duelo antes do clássico.

E se a pressão por bons resultados já era grande antes da viagem a Brasília, na volta para casa será ainda maior. A última vitória do São Paulo foi o 4 a 1 para o Mirassol, no dia 5 de fevereiro. Depois, uma derrota (para o Bragantino) e os dois empates no Mané Garrincha.

Nas arquibancadas em Brasília, por exemplo, o som após o apito final na partida da última quinta-feira foi de vaias. Nas redes sociais, crescem as críticas ao trabalho do técnico Luis Zubeldía – antes do segundo empate da sequência, torcedores defenderam o treinador em enquete realizada pelo ge.

Agora, pressionado, Zubeldía terá de tomar uma decisão delicada. Até então, o treinador havia adotado a estratégia de preservar os seus jogadores titulares a cada duas rodadas. Eles jogaram contra Corinthians e Guarani e descansaram contra a Portuguesa. Depois, enfrentaram Santos e Mirassol e descansaram contra o Bragantino.

Se utilizar os titulares contra o Palmeiras, o São Paulo terá pela primeira vez, neste ano, seus principais jogadores em três partidas seguidas, já que eles também foram utilizados nos empates com Inter de Limeira e Velo Clube.

Diante do cenário, Zubeldía deve abrir mão de suas preocupações com desgaste para colocar o que tem de melhor em campo no clássico. E, claro, tentar amenizar a pressão.

*Com informações do ge