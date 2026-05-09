Frente fria deve derrubar temperaturas em Votuporanga; mínima pode chegar a 9°C 

Massa de ar polar deve provocar chuva e derrubar as temperaturas no noroeste paulista, conforme previsão de meteorologista.

Para quem está acostumado com o calorão do Noroeste Paulista, o fim de semana e começo da próxima terá cara de inverno, com sensação de frio e temperaturas que podem chegar a 9°C em Votuporanga/SP.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp, de Bauru/SP, o fim de semana começa com tempo instável em todo o Estado de São Paulo por causa da chegada de uma frente fria, que provoca muita nebulosidade e áreas de chuva com trovoadas isoladas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para uma virada radical no tempo que deve atingir o interior paulista, neste sábado (9), as temperaturas começam a cair durante a noite. Já no domingo (10), com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, o declínio será mais acentuado.

De acordo com o meteorologista José Carlos Figueiredo, há possibilidade, ainda que pequena, de chuva no domingo na região de Rio Preto, o que deve colaborar para a queda nas temperaturas: “Não está previsto temporal, somente chuva. Mas, caso alguma chuva seja intensa, na nossa página do IPMet sairá um alerta automático”, destaca.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Votuporanga, segundo o Climatempo: