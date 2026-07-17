Saúde realiza mutirão de combate à Dengue neste sábado no bairro Pozzobon 

Mobilização será realizada na área de abrangência do Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” – Dona Nina, com visitas domiciliares, eliminação de criadouros e orientações aos moradores.

As ações de combate à Dengue continuam mobilizando as equipes da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga. Neste sábado (18.jul), das 7h às 13h, será realizado mais um mutirão de prevenção, desta vez na área de abrangência do Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” – Dona Nina, no bairro Pozzobon.

A iniciativa integra o cronograma permanente de enfrentamento às arboviroses desenvolvido pelo município e tem como objetivo intensificar as medidas de prevenção, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientando os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do vetor.

Durante o mutirão, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias realizarão visitas domiciliares para vistoriar os imóveis, identificar recipientes que possam acumular água parada e reforçar as orientações sobre prevenção da Dengue, zika e chikungunya.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou que a participação dos moradores é indispensável para o sucesso das ações: “As equipes realizam um trabalho permanente de prevenção, mas eliminar os criadouros dentro de casa continua sendo a medida mais eficaz no combate à Dengue. Por isso, pedimos que a população receba os agentes e mantenha a vistoria semanal nos imóveis. Cada morador tem um papel importante nessa luta.”

A Vigilância Ambiental orienta que todas as equipes estarão devidamente identificadas com uniforme e crachá. A colaboração da população é essencial para que o trabalho alcance o maior número possível de imóveis.

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde divulgado nesta quinta-feira (16), Votuporanga registra 443 casos confirmados de Dengue e outros 161 em investigação. O município também contabiliza um caso confirmado de chikungunya e outros três em investigação.

Entre as principais medidas preventivas estão eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d’água bem vedadas, limpar calhas e ralos regularmente, higienizar recipientes de água dos animais e realizar vistoria semanal em quintais e áreas externas.