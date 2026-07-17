Santa Casa de Votuporanga recebe leite doado por corretor de imóveis em campanha solidária de aniversário

Jesus Carlos Bravo explicou que a ideia nasceu ao completar seis décadas de vida.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu na última quarta-feira (15) uma doação de 86 litros de leite do corretor de imóveis Jesus Carlos Bravo, de 60 anos. O gesto surgiu de uma campanha solidária organizada pelo próprio doador, que pediu leite como presente de aniversário em vez de presentes tradicionais.

O líder de Captação de Recursos da Santa Casa, Rosemir Lopes, recebeu pessoalmente a doação e agradeceu a iniciativa. “Essa doação é extremamente necessária para nós. Agradecemos imensamente ao senhor Jesus por esse gesto de generosidade, que vai beneficiar diretamente nossos pacientes. Toda contribuição faz diferença no cuidado com quem mais precisa”, afirmou.

Jesus Carlos Bravo explicou que a ideia nasceu ao completar seis décadas de vida. “No dia 3 de julho foi meu aniversário, fiz 60 anos, e resolvi, em vez de presente, pedir leite para doar para Santa Casa”, contou.

A relação do doador com a Santa Casa, no entanto, vem de longa data. Ele já contribui com a instituição há anos por meio da conta de água, na Campanha Saúde Que Dá Prêmios, e escolheu a Santa Casa como destino da campanha por uma razão pessoal: “Eu precisei da Santa Casa e fui muito bem cuidado. Me sinto muito feliz por poder ajudar as entidades que cuidam de pessoas que precisam de atendimento. Sempre fiz com maior prazer e, sempre que tiver condições, torno a ajudar.”

A Santa Casa de Votuporanga reforça que doações como essa são fundamentais para manter o atendimento à população e agradece a todos que contribuem com a instituição, seja por meio de campanhas como a de Jesus Carlos Bravo ou por outros canais de doação.