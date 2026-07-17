Ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera ministra palestra no Ciesp Noroeste Paulista

Encontro abordará o tema “O Brasil que Queremos” e reunirá empresários, lideranças e representantes da indústria regional.

Em um cenário marcado por desafios econômicos, transformações no ambiente de negócios e pela necessidade de fortalecer a competitividade do setor produtivo, discutir os caminhos para o desenvolvimento do Brasil tornou-se uma pauta cada vez mais relevante para empresários, lideranças e para a sociedade. Pensando em fomentar esse debate, o Ciesp Noroeste Paulista promove, no próximo dia 23 de julho, às 18h30, a palestra “O Brasil que Queremos”, que será ministrada pelo empresário e ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera Mano Filho.

O encontro reunirá empresários, industriais, lideranças e representantes de diversos setores para uma reflexão sobre os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico do país, abordando temas como competitividade, produtividade, inovação, ambiente de negócios e o papel da indústria na construção de um Brasil mais forte e sustentável.

Reconhecido por sua trajetória no agronegócio, na gestão pública e no meio empresarial, Antônio Cabrera compartilhará sua visão sobre o cenário econômico nacional e os caminhos para impulsionar o crescimento do país, destacando a importância da iniciativa privada, da inovação e de políticas que favoreçam o desenvolvimento econômico.

Para a diretora-titular do Ciesp Noroeste Paulista, Aldina Clarete D’Amico, promover debates com lideranças de destaque nacional faz parte da missão da entidade de contribuir para o fortalecimento da indústria e do ambiente empresarial.

“Receber o ex-ministro Antônio Cabrera é uma oportunidade para promover um debate qualificado sobre os desafios e as perspectivas do Brasil. Queremos proporcionar aos empresários da nossa região um momento de reflexão, troca de experiências e construção de ideias que contribuam para o fortalecimento da indústria e para o desenvolvimento econômico”, destaca.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link disponível na bio do Instagram do Ciesp Noroeste Paulista ou pelos telefones (17) 3231-0876 e (17) 98215-0910 (WhatsApp).