Concurso da logomarca dos 90 anos de Votuporanga entra na reta final das inscrições 

Interessados têm até este sábado (19) para participar; proposta vencedora receberá prêmio de R$ 3 mil e será a identidade visual oficial das comemorações de 2027.

Os interessados em participar do concurso que vai escolher a logomarca oficial das comemorações dos 90 anos de Votuporanga têm até este sábado (19.jul) para se inscrever. A iniciativa definirá a identidade visual das celebrações do aniversário do município em 2027, e a proposta vencedora receberá prêmio de R$ 3 mil.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, o Concurso Público Cultural busca envolver a população na construção da identidade visual que marcará as celebrações dos 90 anos de emancipação político-administrativa do município.

Podem participar moradores de Votuporanga com 18 anos ou mais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até as 23h59 do dia 19 de julho. O objetivo é selecionar uma proposta que represente a história, a cultura, o desenvolvimento e as características que fazem parte da identidade votuporanguense.

A logomarca vencedora será utilizada em materiais institucionais, campanhas publicitárias, eventos, redes sociais e demais ações relacionadas às comemorações dos 90 anos de Votuporanga, celebrados em 8 de agosto de 2027.

Os trabalhos deverão ser elaborados manualmente em papel A4, utilizando técnicas como grafite, lápis de cor ou giz de cera. Depois de concluídos, os desenhos deverão ser digitalizados e enviados no ato da inscrição. A avaliação levará em consideração critérios como criatividade, originalidade, comunicação visual, aplicabilidade e relação com a história e a identidade do município.

O resultado oficial será anunciado durante a programação do Festival Literário de Votuporanga (FLIV), em agosto deste ano.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 deste sábado (19/7) pelo portal da Prefeitura. O edital completo e o formulário de participação estão disponíveis no endereço: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/127/criacao-da-logomarca-oficial-dos-90-anos-de-votuporanga/