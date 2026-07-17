Pipas enroscadas na rede elétrica deixaram 700 mil pessoas sem energia, aponta Neoenergia Elektro

Levantamento da Neoenergia Elektro aponta 628 ocorrências envolvendo pipas enroscadas na rede elétrica no primeiro semestre deste ano em municípios de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Empinar pipas é uma das brincadeiras mais tradicionais em todas as regiões brasileiras entre crianças, adolescentes e adultos. Aparentemente inofensivas, as pipas camuflam riscos nos itens utilizados em sua confecção e, quando enroscadas na rede elétrica, podem provocar interrupção no fornecimento de energia e acidentes graves. Somente no primeiro semestre deste ano, nos municípios da área de concessão da Neoenergia Elektro em São Paulo e Mato Grosso do Sul, foram registradas 682 ocorrências causadas pelas pipas – número levemente superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Como consequência, interrupção no fornecimento de energia para quase 700 mil pessoas.

“As linhas chilena ou com cerol, além de representar um grave risco para motociclistas, ciclistas e pedestres, podem danificar os cabos da rede elétrica. Em determinadas situações, o atrito provocado pela linha pode causar danos ou até mesmo o rompimento dos condutores, aumentando o risco de interrupções no fornecimento de energia e de acidentes envolvendo choque elétrico. Os papéis metalizados, muito usados para revestir a estrutura rígida das pipas formando os desenhos, podem conduzir energia e provocar um curto-circuito. É preciso muita atenção e cautela no momento da escolha do local para empinar pipas. O ideal é que seja longe da rede elétrica, em regiões abertas, para evitar riscos”, alerta o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Elektro, Guilherme Mafra.

Outra observação importante trazida pelo especialista é que, quando a pipa ou sua linha fica presa aos cabos, postes ou equipamentos da rede de energia, há risco de choque elétrico caso alguém tente removê-la. O uso de materiais metálicos na estrutura da pipa ou de linhas condutivas aumenta ainda mais o perigo. A Neoenergia Elektro ressalta que o manuseio da rede elétrica só pode ser realizado por pessoas tecnicamente qualificadas, observando todas as normas de segurança.

Ocorrências por municípios

Em Limeira, a Neoenergia Elektro registrou 10 ocorrências de pipas enroscadas na rede elétrica e falta de energia para 5.712 unidades consumidoras de janeiro a junho deste ano – aumento de 33% em relação ao primeiro semestre de 2025. Em Araras, o aumento no número de unidades consumidoras impactadas pelas pipas na rede elétrica foi de 128% – de 3.136 para 7.160. Em Mogi Guaçu, a variação foi de 256% – de 1.124 para 4.002.

Orientações para empinar pipas com segurança

Para evitar acidentes e contribuir para a continuidade do fornecimento de energia, a Neoenergia Elektro orienta que a brincadeira seja realizada com responsabilidade:

⚡Não utilize fios metálicos ou papel laminado na confecção da pipa. Esses materiais conduzem eletricidade e podem provocar choques graves ou fatais.

🚫Se a pipa ficar presa na rede elétrica, nunca tente recuperá-la.

🧵Não use cerol nem linha chilena. Além de serem proibidos em diversos locais, esses materiais podem cortar cabos elétricos e causar acidentes graves.

🔌Jamais arremesse objetos na rede elétrica, como arames, correntes ou cabos de aço, para retirar pipas enroscadas. Essa prática pode provocar choques elétricos e interrupções no fornecimento de energia.

🌩️Evite empinar pipas em dias de chuva ou com ventos muito fortes. Ao primeiro sinal de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente e procure abrigo.

🏍️🚴Redobre a atenção com motociclistas e ciclistas. As linhas podem causar acidentes graves a quem circula pelas vias.

🌳Escolha locais abertos e seguros, como parques e campos, sempre longe da rede elétrica, rodovias e vias movimentadas.

✅Segurança é a melhor companhia para a diversão. Solte pipa longe da rede elétrica e preserve vidas.