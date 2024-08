Saúde que dá Prêmios: Saev Ambiental solicita atualização de cadastro dos moradores

Autarquia incentiva participação na campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pela Santa Casa em parceria com a TV Unifev.

A Saev Ambiental está solicitando aos moradores que realizem a atualização de seus cadastros. Manter os dados atualizados é essencial para garantir o acesso facilitado aos serviços oferecidos pela autarquia, como a visualização da conta de água, a solicitação de serviços relacionados ao esgoto e à água, além do plantio de mudas.

Com um cadastro atualizado, os moradores podem participar ativamente da campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida em parceria com a Santa Casa de Votuporanga e TV Unifev. Com sua autorização de doação na conta de água, os votuporanguenses concorrem a uma TV nova. Seus vizinhos – que também participam da ação – recebem um celular cada.

Além disso, ao manter o cadastro em dia, os moradores podem aproveitar melhor os serviços da Saev Ambiental, tornando o atendimento mais ágil e eficiente. Isso também contribui para a preservação do meio ambiente, já que a atualização de dados facilita a comunicação e a execução de projetos sustentáveis, como o plantio de mudas, que ajuda a arborizar e melhorar a qualidade de vida na cidade.

É importante destacar que o programa “Saúde que dá Prêmios” destina todos os recursos arrecadados para a manutenção dos atendimentos na Santa Casa de Votuporanga, uma instituição fundamental para a saúde da comunidade.

Participando da campanha, além de concorrer a prêmios incríveis, como televisores e celulares, você contribui diretamente para a continuidade dos serviços de saúde que atendem milhares de pessoas.

Não perca essa chance de estar em dia com suas obrigações e ainda concorrer a prêmios! Atualize seu cadastro na Saev Ambiental e faça parte dessa campanha que une saúde, sustentabilidade e cidadania.

