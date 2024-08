Administração e Ciências Contábeis promovem abertura do Congresso de Negócios na Cidade Universitária

Evento tradicional reuniu acadêmicos e profissionais para discutir carreira e negócios em um universo altamente competitivo.

Para discutir as tendências mais recentes do mercado de trabalho, os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev promoveram o Congresso de Negócios. A abertura do evento foi realizada na última segunda-feira (26/8), na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, reunindo estudantes, professores e profissionais da área em uma roda de conversa.