Seleção brasileira escolhe CT do Caju para realizar preparação em Curitiba 

Equipe comandada por Dorival Júnior vai utilizar a estrutura do Athletico entre os dias 2 e 8 de setembro; jogo contra o Equador será no Couto Pereira.

O CT do Caju, do Athletico, vai receber a seleção brasileira nos próximos dias. A CBF escolheu o centro de treinamento do Furacão para realizar a preparação para os jogos contra Equador (06/09, no Couto Pereira) e Paraguai (10/09, no Defensores del Chaco), válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior vai utilizar a estrutura do Athletico entre os dias 2 e 8 de setembro. No total, estão previstos seis treinamentos no CT.

A passagem da Seleção por Curitiba marcará o retorno de Bento e Bruno Guimarães, crias do Furacão, ao CT do Caju. Os dois foram convocados por Dorival na última sexta-feira.

O Brasil volta a utilizar a estrutura do Athletico após 23 anos. A Seleção treinou em 1999, antes de amistoso contra a Letônia, e em 2001, na preparação contra Panamá e Chile.

O jogo contra o Equador está marcado para o dia 6 de setembro, no Couto Pereira, às 22h.

