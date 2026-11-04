Falece Odalira Pires Santana, aos 88 anos

Faleceu nesta terça-feira (3.nov), aos 88 anos, Odalira Pires Santana, matriarca de uma tradicional família de Votuporanga/SP. Sua partida deixa saudades entre familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela ao longo de sua trajetória.
Odalira deixou os filhos Bene Santana, Nilton Santana e Nailton Santana, além de Mateus e Rosely Santana (in memoriam). Também deixa sete netos e sete bisnetos, que guardarão com carinho seu legado, seus ensinamentos e as lembranças de uma vida dedicada à família.
Seu velório ocorre na Igreja Presbiteriana Independente, localizada na Rua Rio de Janeiro, nº 3.228, próximo à Unimed de Votuporanga. O sepultamento está previsto para às 16h desta quarta-feira (4), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.