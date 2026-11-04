Procurado por violência doméstica morre em confronto com a Força Tática em Andradina 

Rodney Augusto Lara Ferreira, de 29 anos, conhecido como “Amém”, tinha mandado de prisão preventiva por agressões e ameaças contra a companheira. Segundo a polícia, ele reagiu à abordagem e atirou contra os agentes.

Um homem de 29 anos morreu durante um confronto com policiais da Força Tática na tarde desta terça-feira (3.nov), em Andradina/SP. A ocorrência foi registrada durante uma operação para cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido por violência doméstica.

De acordo com informações da Polícia Civil, Rodney Augusto Lara Ferreira, conhecido como “Amém”, estava sendo procurado após ser apontado como autor de agressões contra a companheira. As equipes o localizaram em uma casa abandonada no município.

Segundo a versão apresentada pela polícia, ao entrarem no imóvel para cumprir a ordem judicial, os agentes foram recebidos a tiros. Diante da suposta agressão, os policiais revidaram e atingiram o suspeito.

Rodney não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

Prisão havia sido solicitada dias antes

Dois dias antes do confronto, Rodney já havia sido alvo de um pedido de prisão preventiva formulado pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, a companheira relatou ter sido agredida com socos e chutes e afirmou ter recebido ameaças de morte. Em razão da gravidade do caso, a delegada Fernanda Perez chegou a se deslocar até a unidade de saúde onde a vítima recebeu atendimento para colher seu depoimento.

Após a apuração inicial, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado no domingo (1º).

Investigação

Como ocorre em casos de morte decorrente de intervenção policial, a ocorrência será apurada pelas autoridades competentes para esclarecer todas as circunstâncias do confronto. Até a última atualização do caso, a Polícia Militar não havia se manifestado sobre eventuais procedimentos administrativos relacionados à ocorrência.