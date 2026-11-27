NEM TODO RIO PRECISA SER MAR

Ninguém olha para a natureza e exige que o rio seja mar. O mar é imenso e profundo, mas sua água é salgada. O rio tem água doce e mata a sede, mas é raso. Cada um tem sua beleza e importância. Curiosamente, com as pessoas, nem sempre temos a mesma sabedoria.

Esperamos profundidade de quem só consegue ser simples. Queremos afeto demonstrado por quem nunca aprendeu a falar de sentimentos. Cobramos grandes gestos de quem oferece presença e cuidado. E, quando alguém não corresponde ao nosso modelo, confundimos limitação com falta de valor.

Há pessoas que não encontram as palavras certas, mas sabem permanecer. Não resolvem nossos problemas, mas ficam ao nosso lado enquanto tentamos enfrentá-los. Oferecem algo que não se compra: companhia verdadeira.

Não procure no rio a imensidão do mar, nem despreze o mar porque ele não mata a sede. As pessoas não precisam ser iguais para serem importantes.

Às vezes, o problema não está no outro ser diferente, mas na nossa insistência em querer que ele seja exatamente como imaginamos.

“A caridade é paciente, a caridade é bondosa.” (1 Coríntios 13,4)

A CRIATURA QUERENDO EXPLICAR O CRIADOR

Você poderia até pedir a Santos Dumont que explique o avião ou a Thomas Edison que explique a lâmpada. Eles conheciam os projetos e cálculos de suas invenções. Agora, experimente pedir à lâmpada que explique Thomas Edison. Ou ao avião que explique Santos Dumont. A criatura pode revelar muito sobre sua origem, mas não compreende inteiramente quem a criou.

Talvez aí esteja uma das grandes arrogâncias humanas: querer colocar Deus dentro dos limites da nossa compreensão. Nossa inteligência é extraordinária, mas não é uma régua capaz de medir o infinito. Mesmo assim, tratamos como inexistente tudo aquilo que não conseguimos explicar. Como se o mistério precisasse apresentar documentos para merecer nossa confiança!

A fé não exige que abandonemos a razão. Convida-nos a reconhecer que ela também tem limites. Há perguntas para as quais não temos respostas prontas, e isso não torna a busca inútil.

Deus não precisa caber na nossa cabeça para morar no nosso coração. Talvez devêssemos aprender com a lâmpada: ela não explica seu inventor, mas cumpre sua missão e ilumina. Também não precisamos compreender todos os mistérios para deixar a fé iluminar nossos passos.

“Agora vemos como por um espelho, confusamente.” (1 Coríntios 13,12)

O RECOMEÇO SÓ COMEÇA DEPOIS DO FIM

Existem pessoas que ainda moram em lugares que já não existem. Não falo de casas, mas de lembranças. Continuam vivendo em conversas encerradas, relações terminadas e acontecimentos que passaram. Algumas dores deixaram marcas, mas não precisam continuar no comando da vida.

O passado é curioso: toda vez que você o visita, ele está parado no mesmo lugar. Nós é que envelhecemos e perdemos oportunidades enquanto insistimos em voltar. Há quem transforme uma lembrança em endereço fixo e depois reclame que a vida não sai do lugar.

Aceitar um fim não significa concordar com tudo, apagar a história ou fingir que não doeu. Significa reconhecer que certas páginas não podem ser reescritas. Só não podemos fazer do livro encerrado a única leitura possível.

É preciso fechar alguns capítulos, inclusive os bonitos. Nem tudo o que foi especial consegue continuar presente. A vida não exige que você apague sua história; pede apenas que esteja disponível para escrever as próximas páginas, e talvez o seu recomeço está esperando que tenhamos coragem de aceitar o fim.

“Eis que faço novas todas as coisas.” (Apocalipse 21,5)

A EMPATIA E A APATIA

Entre empatia e apatia existe apenas uma letra de diferença, mas um abismo de humanidade. Empatia é permitir que a dor do outro encontre espaço em nós. É sair do próprio mundo para visitar o mundo de alguém, escutar além das palavras e perceber que nem toda lágrima faz barulho.

A apatia é a indiferença vestida de normalidade. É ver alguém se afogando e continuar pescando, talvez reclamando do barulho na água. A empatia aproxima, acolhe e oferece presença. A apatia distancia, esfria e abandona.

Vivemos conectados por telas e, muitas vezes, desconectados pelo coração. Sabemos o que acontece do outro lado do planeta, mas não percebemos o silêncio de quem está sentado ao nosso lado. Compartilhamos frases sobre amor e nem sempre encontramos tempo para perguntar: “Você está bem?”

Ninguém precisa carregar a dor do mundo inteiro, mas fingir que a dor de ninguém nos diz respeito é transformar a indiferença em estilo de vida.

Existe uma diferença enorme entre ocupar espaço no mundo e fazer diferença na vida de alguém. Essa diferença se chama humanidade.

“Alegrai-vos com os que se alegram; chorai com os que choram.” (Romanos 12,15)

QUANTOS ANOS VOCÊ SE DARIA, SE NÃO SOUBESSE SUA IDADE?

Quantos anos você diria que tem se não soubesse a idade registrada nos documentos? Não pergunto quantos gostaria de ter, mas quantos sua maneira de pensar, agir e enfrentar a vida revela.

A resposta pode surpreender. Talvez você seja adulto no trabalho, responsável com as contas e experiente para aconselhar os outros. Mas, em certas situações, ainda reage como criança: não aceita limites, foge de responsabilidades ou faz birra quando escuta um não. A idade avança, a maturidade, nem sempre.

Permanecer imaturo em determinada área pode ser uma forma de defesa. Afinal, crescer também traz cobranças. Enquanto alguém se comporta como criança, espera que os outros resolvam seus problemas. É confortável, mas a vida não foi feita para nos manter eternamente no colo.

Vale olhar com carinho, mas sem desculpas, para a própria fé. Será que também não a deixamos na mamadeira? Queremos consolo, proteção e bênçãos, mas evitamos compromissos que exigem mudança e responsabilidade.

Maturidade não é perder a leveza de uma criança. É conservar a simplicidade sem fugir das responsabilidades de adulto. A pergunta não é apenas quantos anos você tem, mas em quais áreas ainda precisa crescer.

“Sede crianças na malícia, mas adultos no entendimento.” (1 Coríntios 14,20)

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br