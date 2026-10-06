Sargento Moreno cobra melhorias em escola e mudanças no trânsito 

Vereador aponta problemas estruturais no CEM Benedito Israel Duarte e também solicita estudos para implantação de mão única em ruas da Zona Leste e reforço do policiamento no entorno da Escola Estadual Park Residencial Colinas.

O vereador Sargento Moreno (PL) apresentou durante a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (5.out), indicações à Prefeitura solicitando melhorias na infraestrutura do CEM Prof. Benedito Israel Duarte, além de mudanças no trânsito da Zona Leste. O parlamentar também pediu reforço do policiamento nas proximidades de uma escola estadual.

No CEM Benedito Israel Duarte, na Zona Norte, o vereador apontou problemas na cobertura da passagem utilizada pelos alunos na entrada e saída da unidade. Segundo a indicação, partes da estrutura apresentam sinais de deterioração e estariam parcialmente desprendidas.

Moreno também solicitou intervenções no calçamento. Conforme o documento apresentado por ele, a pintura aplicada sobre o concreto teria deixado pontos escorregadios.

Outra demanda envolve a pintura artística do espaço de recreação, que, de acordo com o vereador, já apresenta sinais de desgaste.

A indicação pede ainda a instalação de toldos ou outra forma de proteção contra a incidência direta do sol nas salas de aula.

As solicitações foram encaminhadas ao Poder Executivo para análise.

Mudanças no trânsito da Zona Leste

Em outra indicação, Sargento Moreno solicitou estudos técnicos para transformar a Rua Pascoalino Pedrazzoli e outras vias da Zona Leste em mão única.

A proposta envolve regiões como Jardim Bom Clima, Jardim Alvorada, Jardim dos Ypês e Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio.

Segundo o parlamentar, a medida deve ser avaliada diante do aumento do fluxo de veículos e das demandas apresentadas por moradores.

Reforço de rondas perto de escola

Moreno também encaminhou à Polícia Militar um pedido para intensificar o patrulhamento nas proximidades da Escola Estadual Park Residencial Colinas. A solicitação prioriza os horários de entrada e saída dos estudantes, quando ocorre maior movimentação no entorno da unidade.