U.B.C. Battle reúne breaking, formação e cultura na Concha Acústica

Quinta edição do campeonato será realizada no domingo, 11 de outubro, com batalhas 1vs1, workshop e participação do B-boy Kaká; entrada e inscrições são gratuitas.

@caroline_leidiane

A cultura Hip Hop vai chacoalhar a Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, em Votuporanga, no dia 11 de outubro, a partir das 13h, quando o espaço será palco da 5ª edição do U.B.C. Battle.

Promovido pelo Coletivo Urban Beats Brasil, sob coordenação de Le B.Boy, nome artístico de Alessandro Martins, o encontro propõe uma tarde dedicada ao breaking e às diferentes linguagens que compõem o movimento.

Com entrada livre e inscrições gratuitas, o evento chega sob a narrativa “Uma História Que Continua”, conectando a trajetória das danças urbanas na cidade às novas gerações que mantêm a cena pulsando. A programação combina competição, intercâmbio cultural e formação, ocupando um dos principais espaços públicos destinados a manifestações artísticas no município.

A disputa será realizada no formato 1vs1, em sistema mata-mata, colocando os participantes frente a frente em duelos de breaking. A dinâmica exige domínio técnico, musicalidade, criatividade e capacidade de improvisação, características que fazem das batalhas uma das expressões mais reconhecidas das danças urbanas.

Entre a história e o presente

A escolha do tema “Uma História Que Continua” dialoga com a trajetória construída pelo Urban Beats Brasil desde 2010, quando o coletivo iniciou sua atuação voltada ao fomento da cultura Hip Hop em Votuporanga e região.

​“Em 2026, a nossa história continua. O passado nos trouxe até aqui, o presente mantém a cultura viva, e quem dança hoje constrói o que virá depois”, destaca o coletivo.

A proposta desta edição é reunir, no mesmo local, os quatro elementos que integram a cultura Hip Hop: breaking, DJ, MC e grafite. A iniciativa cria um ambiente de convivência entre artistas, competidores e público, aproximando as novas gerações da dança, da música e das artes urbanas.

Intercâmbio dentro e fora da batalha

Entre os nomes convidados para esta edição está o b-boy Kaká, que integra a banca de três jurados. Com passagem pelo Top 16 do Red Bull BC One Brasil e pelo Mundial de Verão, o dançarino acumula mais de 15 anos de experiência em competições de destaque na cena do breaking.

Kaká também ministrará um workshop formativo para os participantes, ampliando a programação para além das batalhas e criando um momento dedicado à formação dentro do evento.

A equipe técnica conta ainda com dois DJs ligados à cena, responsáveis pela trilha sonora das batalhas.

Para o Coletivo Urban Beats Brasil, a realização do U.B.C. Battle representa uma forma de manter viva a cultura Hip Hop e criar novas possibilidades de participação para quem já integra esse universo ou deseja se aproximar dele.

O evento é realizado com investimento da Prefeitura de Votuporanga, por meio do Programa Bolsa Cultura 2026, da Secretaria de Cultura e Turismo. A realização busca democratizar o acesso à cultura, estimular a formação de público e difundir a ocupação cultural dos territórios públicos do município.

Depois de cinco edições, o U.B.C. Battle segue construindo uma história ligada à dança, à música e à arte urbana. Em 2026, a proposta ganha novos ângulos ao unir a memória da cena local à formação de novos participantes, mantendo o breaking como ponto de encontro entre experiência, criatividade, movimento e expressão.

Informações sobre o U.B.C. Battle e a programação do evento estão disponíveis nos perfis oficiais no Instagram: @ubcbattle, @urbanbeatsbrasil e @le.bboy.

5ª U.B.C. Battle