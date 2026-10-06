Mulher tem carro roubado e suspeito é procurado pela polícia em Rio Preto 

O veículo Nissan/Versa foi recuperado pouco depois no Jardim Felicidade; imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia nas diligências.
Uma mulher de 64 anos teve o carro roubado na tarde desta segunda-feira (5.out), no bairro Jardim Felicidade, em São José do Rio Preto/SP. O veículo foi recuperado pouco depois e a polícia realiza buscas pelo suspeito.
Segundo o registro policial, a vítima colocava objetos em um Nissan/Versa estacionado em frente a uma residência quando foi surpreendida por um homem armado.
Durante a ação, houve um disparo dentro do veículo. A mulher conseguiu deixar o carro e fugir. O suspeito levou o automóvel.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o veículo abandonado na Avenida Ricardo Saad Gattaz, no mesmo bairro. O veículo passou por perícia e posteriormente foi devolvido à proprietária.
Imagens de câmeras de segurança auxiliaram nas diligências. Conforme a ocorrência, o suspeito deixou o carro levando alguns objetos e entrou posteriormente em outro veículo.
As buscas levaram os policiais a uma residência no bairro Solidariedade, onde foram encontrados objetos que, segundo a ocorrência, estariam relacionados ao crime.
O caso foi registrado como roubo de veículo e segue sob investigação. Até as informações fornecidas, o suspeito ainda era procurado.