STJD julga árbitro de Fluminense x São Paulo nesta quinta-feira 

Paulo Cesar Zanovelli foi denunciado por ignorar mão de zagueiro em gol dos cariocas; ele pode ser suspenso por até seis meses.

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta quinta-feira por ter validado o primeiro gol do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no dia 1º de setembro.

O lance gerou protestos dos paulistas: nele, o árbitro dá vantagem após uma falta de Calleri em Thiago Santos, mas, na sequência, ignora que o zagueiro Thiago Silva toca com a mão na bola – o atleta achou que a infração tinha sido marcada. Logo em seguida, Kauã Elias abriu o placar para o time da casa.

Por causa dessa jogada, o São Paulo pediu a anulação da partida com o argumento de que se trata de um erro de direito. O Tribunal Pleno iniciou esse julgamento na semana passada, mas ele foi interrompido por um pedido de vista de uma auditora.

Zanovelli foi denunciado no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), “deixar de observar as regras da modalidade”. A pena prevista é de 15 a 120 dias de suspensão, além de multa de R$ 100 a R$ 1.000.

Esse artigo também abre a possibilidade de anular a partida se o erro for considerado “relevante o suficiente para alterar seu resultado”.

*Com informações do ge

