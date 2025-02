Suspeito de matar homem a facada durante briga em Guaraci se apresenta à polícia e acaba preso 

Crime ocorreu na madrugada de 8 de dezembro de 2024. Imagem de câmera de segurança capturou a ação do suspeito.

Um homem de 30 anos, suspeito de matar outro homem esfaqueado durante uma briga em Guaraci/SP, se apresentou à polícia e foi preso nesta quinta-feira (13.fev).

Ele chegou à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) em São José do Rio Preto/SP acompanhado do advogado. Após ser ouvido, permaneceu preso em cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça. Os detalhes do depoimento não foram divulgados pela polícia.

O crime ocorreu na madrugada de 8 de dezembro de 2024. Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou a ação. Pela imagem é possível ver que Alberto Silva Pereira, de 49 anos, cai no chão e começa a ser agredido pelo suspeito com chutes e socos, próximo ao cruzamento da Rua Laureliano Batista dos Santos com a Rua Maurício Pastrez, bairro Lhen Nicolau. Na ocasião, ambos trocaram socos.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito estava com uma faca e atingiu a barriga da vítima. Durante a briga, outras pessoas se aproximam com pedaços de pau nas mãos. Em seguida, Alberto permanece caído no chão, enquanto o agressor foge.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na Santa Casa de Guaraci, conforme a polícia. À época, um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do homicídio.

*Com informações do g1