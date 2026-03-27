Santa Clara d’Oeste realiza 4º Leilão de Gado e mantém legado de solidariedade em apoio ao Hospital de Base de Rio Preto

O evento terá início às 18h, no bairro Santa Luzia. Mais informações podem ser obtidas com Enderson (17) 99618-4410, Elivelton (17) 99762-7735 ou Regina (17) 99615-1972.

Mais do que uma ação solidária, o 4º Leilão de Gado de Santa Clara d’Oeste carrega, neste ano, um significado ainda mais especial. O evento, que será realizado no próximo sábado (28.mar), mantém vivo o legado de solidariedade deixado por Benedito Manuel da Silva, idealizador e grande incentivador da iniciativa, que faleceu no ano passado.

Durante anos, Benedito esteve à frente da organização do leilão, contribuindo com o Hospital de Base de São José do Rio Preto. A iniciativa nasceu após ele precisar passar por um procedimento de implantação de marcapasso na instituição. Como forma de agradecimento pelo atendimento recebido, decidiu transformar sua gratidão em solidariedade. Reconhecido como uma importante liderança e empresário local, ele deixou uma marca de generosidade e compromisso com o próximo.

Agora, pela primeira vez sem sua presença, o evento ganha continuidade por meio de seus filhos, que assumem a missão de dar sequência ao trabalho iniciado pelo pai. A realização do leilão, neste momento, simboliza não apenas a arrecadação de recursos, mas também a força de um legado que segue mobilizando toda a comunidade.

“É uma grande responsabilidade. De certa forma, vejo que meu pai foi nos preparando para dar continuidade a esse legado. Durante o tempo em que permaneceu internado no HB, a preocupação dele era como seriam os leilões daqui para frente. Acredito que ele estaria feliz por estarmos dando continuidade a esse trabalho”, contou Regina Xavier da Silva, filha de Benedito.

Mesmo localizada a aproximadamente 190 km de São José do Rio Preto, Santa Clara d’Oeste tem como referência em saúde o Hospital de Base, que atende uma população de 2.598 habitantes. Em reconhecimento à qualidade dos serviços prestados, toda a renda do leilão será revertida à instituição.

Em 2025, o município contabilizou 1.286 atendimentos ambulatoriais e de urgência, 80 internações, 128 atendimentos oncológicos e 108 cirurgias no Hospital de Base e em todo o Complexo Funfarme.

O evento terá início às 18h, no bairro Santa Luzia. Mais informações podem ser obtidas com Enderson (17) 99618-4410, Elivelton (17) 99762-7735 ou Regina (17) 99615-1972. O leilão conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal.

O Hospital de Base, referência em atendimentos de alta complexidade, integra o complexo de saúde da Funfarme, ao lado do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), do Hemocentro e de outras unidades, oferecendo atendimento humanizado e de excelência a pacientes de São José do Rio Preto e de toda a região.