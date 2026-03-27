Vereador pede aulas de defesa pessoal para mulheres em Votuporanga 

Marcão Braz (PP) afirmou que o objetivo é contribuir para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção, autonomia e bem-estar das mulheres.

Jorge Honorio

O vereador Marcão Braz (PP) apresentou durante a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (23.mar), uma indicação à Prefeitura para que ofereça aulas de defesa pessoal gratuitas para mulheres.

De acordo com o documento, o pedido direcionado a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, pede que, “em parceria com os demais órgãos competentes, promova a implantação de aulas gratuitas de defesa pessoal voltadas às mulheres, a serem ofertadas em espaços públicos municipais.”

Segundo Marcão Braz, o objetivo é “contribuir para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção, autonomia e bem-estar das mulheres no Município. É de conhecimento público o recente registro de grave ocorrência de violência contra mulher na cidade, fato que gerou grande comoção social e reforçou a necessidade de ampliação de medidas preventivas e educativas que promovam maior segurança à população feminina.”

“Nesse contexto, a oferta de aulas de defesa pessoal se apresenta como ferramenta complementar de política pública, proporcionando às mulheres: noções básicas de autoproteção; aumento da percepção de risco e prevenção; fortalecimento da autoconfiança; incentivo à prática esportiva e à saúde física e mental. Importante destacar que a presente proposta não transfere à vítima a responsabilidade pela violência sofrida, mas sim busca ampliar o conjunto de ações institucionais voltadas à sua proteção”, complementa o vereador.

Marcão Braz defende que a iniciativa poderá ser implementada por meio de profissionais capacitados, com apoio de parcerias institucionais, e integrada a programas já existentes no âmbito esportivo e social do Município, garantindo baixo custo e ampla efetividade. Além disso, a medida está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, bem como com políticas públicas voltadas à prevenção da violência de gênero.”

O pedido aguarda resposta sobre viabilidade por parte da Prefeitura de Votuporanga.