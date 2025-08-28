Santa Casa de Votuporanga sedia II Simpósio de Prevenção ao Suicídio

Evento será no dia 9 de setembro, no Centro de Convenções; inscrições são gratuitas, com direito a certificado.

A Santa Casa de Votuporanga promoverá, no dia 9 de setembro, o II Simpósio de Prevenção ao Suicídio, um evento gratuito e aberto à comunidade, que tem como objetivo sensibilizar, informar e fortalecer a rede de apoio à saúde mental. A programação acontecerá no Centro de Convenções, a partir das 7h40, com direito a certificado de participação.

Com o tema central voltado à valorização da vida, o simpósio reunirá profissionais de diferentes áreas para discutir, de forma clara e acolhedora, a importância da escuta, do cuidado e da prevenção do suicídio.

O evento surge como uma resposta humanizada e necessária diante de um tema delicado e urgente: o suicídio e os desafios da saúde mental. Em um momento de escuta e acolhimento, profissionais de diferentes áreas compartilharão conhecimento, vivências e estratégias de cuidado, com o objetivo de fortalecer redes de apoio e estimular o diálogo aberto com a sociedade.

A programação inclui palestras com psicóloga, psiquiatra, representantes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de uma roda de conversa com participação da Secretaria Municipal da Educação, reforçando o compromisso coletivo com a prevenção e o cuidado em todos os espaços — da saúde à escola, da família à comunidade.

“A Santa Casa acredita que promover saúde vai muito além do atendimento físico. Precisamos cuidar das emoções, dos vínculos e da escuta. Criar espaços como esse é também salvar vidas”, afirma Igor Parise, um dos organizadores.

Com essa iniciativa, a Santa Casa reafirma seu papel como uma instituição comprometida com a saúde integral do ser humano — física, emocional e social —, e se junta à campanha nacional do Setembro Amarelo, que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio.

As vagas são limitadas e a participação é gratuita. “Convidamos toda a comunidade: profissionais da saúde, educação, estudantes, familiares e todos que se importam com o bem-estar do próximo. O simpósio é um momento de troca, aprendizado e, acima de tudo, de valorização da vida. Sua presença é fundamental!”, reforçou.

Dados sobre suicídio

O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde – OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama – ou guerras e homicídios.

Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades.

​Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, entre 2016 e 2021 houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil, e de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por 100 mil.

As taxas variam entre países, regiões e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda (16,6% por 100 mil). Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa-média renda (7,1% por 100 mil).