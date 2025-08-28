Servidor da Prefeitura é preso após matar idoso em briga de bar em Votuporanga

Milton de Oliveira Bolleis, de 70 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Fernando Rodrigo Guerche, de 46 anos, foi preso em flagrante. O suspeito foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo PL.

Um homem de 70 anos morreu, na noite desta quarta-feira (27.ago), após uma briga em um bar localizado na Rua Toraguma Abe, no bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada durante patrulhamento por um pedestre que informou sobre a confusão. No local, testemunhas relataram que Milton de Oliveira Bolleis foi agredido durante um desentendimento com outro frequentador.

O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda segundo apurado, o suspeito da agressão, o servidor público municipal Fernando Rodrigo Guerche, de 46 anos, foi localizado próximo ao local e preso em flagrante, sendo apresentado na Central de Flagrantes. Ele apresentava sinais de embriaguez, e dentro do veículo que conduzia foram encontradas latas de cerveja, incluindo uma aberta. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio.

Conhecido na cidade, Fernando Guerche foi candidato a vereador nas últimas eleições pelo Partido Liberal (PL).

A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que o idoso é atingido por uma voadora e uma sequência de golpes durante a discussão.

O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob investigação da Polícia Civil de Votuporanga.

Na tarde desta quinta-feira (28), Fernando Guerche passou por audiência de custódia e teve prisão preventiva decretada.

Tradicional morador de Votuporanga, Milton de Oliveira Bolleis, deixou a esposa Sônia e os filhos: Milton, Edson e Amanda; além de demais familiares e vasto círculo de amizade. Seu sepultamento ocorreu às 17h, nesta quinta-feira (28), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Defesa de Fernando Guerche alega que não houve intenção de matar

Ao Votunews, o advogado Dr. Douglas Fontes, afirmou que a estratégia será sustentar que não houve intenção de matar durante a briga de bar e que pedirá liberdade provisória: “Hoje a situação dele é essa, está preso preventivamente, aguardando as investigações e o andamento do processo”, afirmou. “Se for negado, vou ingressar com um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça”, emendou.

O defensor destacou que, na visão dele, não houve dolo na ação: “Pelo que vi até agora, não houve a vontade de matar. Foi uma briga, uma discussão. No máximo, o que se poderia falar é em lesão corporal seguida de morte, mas precisamos aguardar os laudos para entender exatamente a causa do óbito. As imagens não mostram uma violência tão excessiva que, por si só, justificasse a morte”, pontuou o advogado.