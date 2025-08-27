Criança é picada por escorpião em creche de Votuporanga 

A aluna, de 2 anos, do Cemei “Terezinha Guerra”, foi picada por um escorpião no pátio da unidade enquanto brincava. Ela recebeu atendimento médico e passa bem. Município registra 321 casos em 2025.

Jorge Honorio

Uma aluna de 2 anos foi picada por um escorpião na tarde desta terça-feira (26.ago), no Cemei “Terezinha Guerra”, no bairro Jardim Santo Antônio, em Votuporanga/SP.

Segundo apurado pelo Diário, por volta das 15h30, a menina matriculada no Maternal I brincava no pátio da unidade escolar, quando foi picada em um dos dedos da mão esquerda. Ela recebeu os primeiros socorros, foi levada à Santa Casa de Votuporanga, onde passou por atendimento médico e passa bem.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal da Educação informou que “todas as medidas de prevenção e segurança estão sendo adotadas em todas as unidades escolares.”

Votuporanga ultrapassa 320 picadas de escorpião em 2025

Segundo levantamento da Secretaria Municipal da Saúde, Votuporanga registra 321 casos envolvendo escorpiões em 2025. Apesar do grande número de acidentes, nenhum óbito foi contabilizado no ano.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga reforça que a conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência de acidentes com escorpiões no município. A colaboração da população na manutenção de ambientes limpos e na observância das orientações de segurança pode contribuir significativamente para a diminuição desses incidentes na região.

Fui picado, e agora?

Lave o local da picada com água e sabão para remover sujeira;

Eleve o membro afetado para evitar que o veneno se espalhe mais rapidamente;

Procure atendimento médico imediatamente;

Para que o tratamento seja mais eficaz e assertivo, o ideal é que animal e sua espécie sejam informados;

Se possível e seguro, tire uma foto do animal que ajude na sua identificação. A foto, contudo, deve ser feita com atenção e cuidado, para evitar outros acidentes.

Ao ser picada, a pessoa deve procurar imediatamente atendimento médico na Santa Casa, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, no bairro Pozzobon.

No caso de surgimento de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, é necessário comunicar a Vigilância Ambiental através dos telefones 0800-770-9786, (17) 3406-3175 e (17) 3406-3181, para que seja feita a notificação e a equipe possa ir até o local orientar e, se for necessário, realizar busca ativa noturna com luz negra para captura do aracnídeo.