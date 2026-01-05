Suspeito de tráfico de drogas, conhecido como ‘Bin Laden’, morre em confronto com o Baep 

Roger Leoni Bravo Rodrigues, de 28 anos, morreu a tiros em confronto com o Baep em uma estrada vicinal de Araçatuba/SP. No veículo, foram apreendidos 2,1 kg de maconha, dinheiro e uma pistola com numeração raspada.

Um homem de 28 anos morreu após trocar tiros com policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em Araçatuba/SP, nesta última sexta-feira (2.jan). A ocorrência começou após uma denúncia anônima de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Segundo a Polícia Militar, Roger Leoni Bravo Rodrigues, conhecido como “Bin Laden”, seguia por uma estrada vicinal em direção a Araçatuba, armado e transportando uma grande quantidade de drogas, quando foi abordado pelos agentes.

Ele tentou fugir em alta velocidade e, ao ser interceptado, apontou a arma contra os policiais, que reagiram com oito disparos. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A perícia identificou ferimentos de arma de fogo no braço direito, tórax e braço esquerdo do suspeito. Também foi encontrado um projétil obstruindo o cano da arma, indicando tentativa de disparo contra a equipe policial.

No veículo, a polícia apreendeu a pistola com numeração raspada, R$ 392, um celular e 2,1 kg de maconha prensada. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial, e as armas dos agentes foram recolhidas para perícia.