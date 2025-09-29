Santa Casa de Votuporanga realiza captação de órgãos e salva vidas

Santa Casa de Votuporanga realiza captação de órgãos e salva vidas - Foto: Reprodução

Com autorização de sua família, foram captados fígado, córneas e rins, órgãos que agora representam uma nova chance para quem esperava por um transplante.

Nesta segunda-feira (29.set), a Santa Casa de Votuporanga foi palco de uma das mais nobres expressões de solidariedade: a doação de órgãos. Um homem de 65 anos, morador da cidade, teve sua vida interrompida, mas deixou um legado de esperança. Com autorização de sua família, foram captados fígado, córneas e rins, órgãos que agora representam uma nova chance para quem esperava por um transplante.

A atitude generosa da família, mesmo em meio à dor da perda, comoveu toda a equipe hospitalar e reafirma a importância da empatia e da conscientização sobre a doação de órgãos. Esse gesto silencioso, mas imensamente poderoso, salva vidas — e transforma o luto em amor.

“A família desse paciente nos ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível fazer o bem. Em nome de todos que serão beneficiados por essa doação, expressamos nossa gratidão e respeito profundo”, disse a coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Fernanda Bueno.

Setembro Verde: mês da conscientização sobre a doação de órgãos

A captação aconteceu durante o Setembro Verde, mês dedicado à sensibilização da população para a importância da doação de órgãos e tecidos. No Brasil, a doação só acontece com a autorização da família, por isso é essencial que o tema seja conversado em casa, com clareza e amor.

Um doador pode salvar até 8 vidas com órgãos como coração, pulmões, fígado, pâncreas, rins e intestinos. Além disso, pode beneficiar dezenas de pessoas com a doação de tecidos como córneas, pele, ossos e tendões.

Etapas da Captação de Órgãos

Uma jornada silenciosa, feita de cuidado, respeito e amor ao próximo:

  1. Identificação do Potencial Doador

Tudo começa com a avaliação de um paciente com morte encefálica ou parada cardiorrespiratória irreversível. Somente médicos experientes, com base em critérios rigorosos, podem confirmar esse diagnóstico.

  1. Notificação à CIHDOTT

Confirmado o potencial para doação, a equipe médica aciona a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), que conduz todo o processo com ética e cuidado.

  1. Abordagem Familiar

Esse é o momento mais sensível. Médicos e psicólogos conversam com os familiares, acolhendo cada emoção e explicando o processo. A decisão da família é soberana e precisa ser respeitada com carinho e escuta.

  1. Avaliação Médica e Compatibilidade

Com a autorização, exames avaliam a viabilidade dos órgãos e sua compatibilidade com pacientes que aguardam na fila do transplante.

  1. Captação Cirúrgica

Uma equipe especializada realiza a retirada dos órgãos com dignidade, precisão e respeito. Todo o procedimento é feito de forma ética e cuidadosa.

  1. Transporte e Transplante

Os órgãos são enviados rapidamente para os hospitais onde os receptores aguardam. Cada segundo conta. Cada órgão representa vida nova, esperança, recomeço.

Fale sobre isso. Doe vida.

Santa Casa de Votuporanga reforça seu compromisso com a vida e com a conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos. Que o gesto dessa família inspire outras pessoas a conversarem em casa e deixarem claro seu desejo de doar.

 Setembro Verde é sobre escolhas que salvam vidas.
E doar é um ato de amor que ultrapassa o tempo e transforma a dor em esperança.

