CAV Sub-17 feminino é superado pelo Audax em jogo equilibrado 

Em um final de semana marcado por duelos na Arena Plínio Marin, o Sub-15 do Votuporanguense encerrou participação no estadual com derrota, assim como o Sub-12.

A equipe Sub-17 feminina do Clube Atlético Votuporanguense recebeu o Audax pela competição estadual na tarde deste sábado (27.set), a Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. A partida foi marcada pelo equilíbrio e intensidade, as visitantes levaram a melhor e venceram pelo placar mínimo de 1 a 0.

O gol decisivo saiu no segundo tempo, após pressão do time adversário. Mesmo em desvantagem, as meninas do CAV não se abateram, buscaram o empate até os minutos finais e mostraram garra diante de sua torcida.

Sub-12 do CAV se despede do estadual após jogo fora de casa

O Sub-12 do Clube Atlético Votuporanguense encerrou sua participação no campeonato estadual neste domingo (28), enfrentando o Red Bull Bragantino fora de casa. Apesar da luta dos meninos alvinegros, a equipe acabou derrotada por 5 a 1.

O gol do CAV coroou a dedicação dos atletas, que mostraram empenho e não desistiram em nenhum momento da partida. A campanha, marcada por aprendizado e experiências valiosas, reforça a importância da formação de base dentro do clube.

Sub-15 do CAV encerra participação no estadual

O Sub-15 do CAV disputou neste sábado (27), na Arena Plínio Marin, sua última partida pelo campeonato estadual. A equipe lutou até o fim, mas acabou goleado por 5 a 0.

Mesmo com o resultado, a trajetória no torneio reforçou o compromisso do clube em valorizar suas categorias de base. Os atletas mostraram garra, aprendizado e evolução ao longo da competição, representando as cores do CAV com dedicação.