DISE prende ladrão e recupera celular furtado no ‘fumódromo do piolho’ 

J.V.S., de 26 anos, foi preso no imóvel que opera nos moldes da cracolândia e fica na Rua Vergílio Moretti, no bairro Pozzobon.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) recuperaram um celular furtado e prenderam autor do furto em flagrante na última sexta-feira (26.set), no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, após tomar conhecimento de furto registrado na Central de Flagrantes, inclusive, plantão formado por agentes da Delegacia Especializada, os investigadores tiveram acesso as imagens do furto e identificaram suspeito como sendo J.V.S., de 26 anos, e através de pesquisas nos sistemas policiais, auxiliado pelas imagens fornecida pela vítima, passaram a diligenciar no sentido de localizá-lo.

Após rondas em diversos lugares, se dirigiram a um imóvel encravado na Rua Vergílio Moretti, conhecido por “fumódromo do piolho”, um imóvel que opera nos moldes da cracolândia, onde os policiais civis encontraram o suspeito que indicou onde teria escondido o celular.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde J.V.S., foi ouvido pelo delegado titular da DISE, Dr. Rafael Latorre Costa, que respondia pelo plantão, sendo autuado por furto e colocado à disposição da Justiça. O aparelho foi devolvido à vítima.