Santa Casa de Votuporanga realiza 1º Encontro sobre Controle de Infecção e Uso Racional de Antibióticos

A infectologista Dra. Regina Lima, que palestrou no encontro, reforçou que um dos objetivos centrais é restabelecer e reforçar os fluxos de atendimento com condutas assistenciais bem definidas para toda a equipe médica e multiprofissional.

Na última quarta-feira (22.jul), a Santa Casa de Votuporanga, por meio do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), deu um importante passo na capacitação dos seus profissionais ao realizar o 1º Encontro: Controle de Infecção e Uso Racional de Antibióticos. O evento foi direcionado a médicos, alunos de Medicina da UNIFEV, residentes, internos e demais profissionais assistenciais, com foco principal nas áreas assistenciais do hospital.

A enfermeira Sara Paulino dos Anjos, supervisora do SCIH, explicou que o treinamento foi o primeiro de muitos: “Nosso planejamento é fazer um encontro por mês, e isso vai se estender. Até o final do ano já temos data marcada para todos os encontros”, afirmou.

Ela destacou a importância da iniciativa para a conscientização sobre o uso racional de antibióticos: “Precisamos sempre conscientizar sobre o uso racional de antibióticos, porque o uso inadequado ou indiscriminado aumenta os mecanismos de resistência das bactérias, o que reduz as opções de tratamento caso o paciente adoeça”, completou.

A infectologista Dra. Regina Lima, que palestrou no encontro, reforçou que um dos objetivos centrais é restabelecer e reforçar os fluxos de atendimento com condutas assistenciais bem definidas para toda a equipe médica e multiprofissional.

No primeiro encontro, a ênfase foi nos acidentes ocupacionais com profissionais de saúde e no início de uma série de estudos sobre antibioticoterapia. “Começamos falando dos antibióticos que combatem bactérias, como o Staphylococcus aureus. Será uma série de treinamentos, que chamamos de encontros”, explicou. Dra. Regina detalhou que os encontros mensais abordarão protocolos de vigilância epidemiológica, controle de infecção e antibioticoterapia. “Vamos falar de todas as classes de antibiótico, quais bactérias que eles atingem, quais são indicados para infecções hospitalares, pneumonias relacionadas à ventilação mecânica, sempre com casos clínicos e discussão da equipe”, adiantou.

A infectologista também enfatizou o compromisso da Santa Casa com a excelência na assistência. “A Santa Casa busca a excelência e vem fazendo diversos treinamentos. O controle de infecção e a infectologia têm esse foco: vigilância epidemiológica, controle de infecção, assistência farmacêutica e uso adequado de antibioticoterapia”, afirmou.

O segundo encontro está marcado para 27 de agosto e abordará penicilinas naturais e semissintéticas, monobactâmicos, cefalosporinas de primeira a quinta geração e soroterapia, incluindo soro antiescorpiônico, antiaracnídico, antirrábico, antiofídico e antitetânico.