Etec de Votuporanga pede R$ 1,9 milhões para melhorias 

O vereador Marcão Braz (PP), após reunião com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Professor Vahan Agopyan, trouxe a compromisso de liberação da licitação dentro de 60 dias.

A direção da Etec de Votuporanga/SP, comandada pelo diretor Samuel Trindade, solicitou R$1.982.000,00 para o Governo do Estado de São Paulo, visando diversas obras na Etec urbana, como por exemplo: pinturas de áreas externas e internas, teto, paredes de salas, de banheiros, e outras diversas obras estruturais.

A Etec pertence ao Centro Paula Souza (CPS), uma autarquia do governo estadual vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Nesta quinta-feira (23.jul), o vereador Marcão Braz (PP), anunciou que em reunião com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Professor Vahan Agopyan, foi informado da liberação de recursos para beneficiar a Etec de Votuporanga.

Na oportunidade, Vahan Agopyan, assumiu o compromisso de quem em um prazo aproximado de 60 dias, estará liberado para licitação. Esse recurso faz parte do montante global de R$ 630 milhões em 2026, anunciados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), para infraestrutura das Etecs e Fatecs.

R$ 259.000.000,00 para o Centro Paula Souza (CPS).

R$142.000.000,00 para obras e reformas;

R$117.000.000,00 em equipamentos e tecnologia

R$370.000.000,00 para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), em obras estruturais.

A Etec de Votuporanga atende cerca de 1.000 alunos em média por ano, de Votuporanga e de toda região

O vereador Marcão Braz, comemorou a conquista do recurso para Votuporanga: “Recurso esse que traz benefícios enormes aos mais de 100 mil habitantes de Votuporanga e aos milhares de alunos das cidades vizinhas que também usufruem da Etec de Votuporanga”, o parlamentar ressaltou que tudo é fruto do trabalho do diretor da escola Samuel Trindade “que não mediu esforços para conseguir diversos benefícios pra Etec, tanto urbana quanto rural”, concluiu.