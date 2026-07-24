Empresa de Urânia é alvo de operação contra tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro 

Mandado foi cumprido pela Polícia Federal de Jales/SP em uma empresa de exportação de limões em Urânia/SP.

Uma empresa de exportação de limões de Urânia (SP) foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro na manhã desta quinta-feira (23.jul).

A Operação Commodity, que visa desarticular uma organização criminosa, contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Em Urânia, o mandado foi cumprido pela PF de Jales/SP. O material apreendido na cidade será encaminhado para a Polícia Federal do Rio de Janeiro, onde as investigações estão concentradas.

No total, foram executados 13 mandados de prisão preventiva e 44 mandados de busca e apreensão simultâneos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo.

Segundo a PF, o grupo estruturou uma complexa rede logística para a exportação marítima de cocaína para o continente europeu desde 2021, com ramificações na América do Sul, Europa e Ásia.

Para burlar a fiscalização alfandegária, a droga era camuflada em cargas de café, cimento e argamassa, além de passar por adulteração química, como no caso da cocaína diluída em garrafas de refrigerante.

Os investigados devem responder por organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais.