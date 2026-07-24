Dom Moacir destaca missão da Diocese na celebração em ação de graças pelos 10 anos

“… essa porção do povo de Deus está integrada na missão primeira de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo parte desta Igreja viva”.

A Diocese de Votuporanga completou na segunda-feira, dia 20 de julho, 10 anos de sua criação. O momento jubilar e de ação de graças foi marcado pela Santa Missa celebrada na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, reunindo bispos, padres, diáconos, religiosos, seminaristas e fiéis das diversas cidades que compõem o território diocesano.

Dom Moacir Aparecido de Freitas, Bispo Diocesano, presidiu a celebração e durante a homilia aproveitou para destacar a missão da Diocese a partir da missão fundada pelo próprio Cristo. “Criar uma Diocese não é apenas criar uma divisão geográfica, não é apenas ter um CNPJ próprio, é mais que isso. A palavra de Deus vai lembrando que essa porção do povo de Deus está integrada na missão primeira de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo parte desta Igreja viva, que é anunciadora da vida, cuidadora dos que sofrem, cuidadora dos pobres. Uma igreja onde a solidariedade e a fraternidade sejam a realidade. Jesus desejou esta missão para a sua Igreja”.

O Bispo também agradeceu a todo o povo da Diocese, motivando-os a seguirem a missão. “Agradeço o meu sim a Deus, mas também agradeço o sim de vocês que me ajudam a dizer o sim a Deus. Que possamos cada vez mais pedir a ajuda do Espírito Santo para sermos fiéis à ação evangelizadora da Igreja, agradecendo a Deus e caminhando de maneira sinodal. Assim, seremos uma Diocese, uma Igreja de Cristo mais coerente. Portanto, sejamos fiéis a Jesus para que nosso povo e as nossas comunidades possam ter mais vida, possam cada vez mais dar testemunho de Jesus Cristo”.

Sobre a celebração

A Santa Missa em ação de graças pelos 10 anos da Diocese contou com a presença do Arcebispo da Arquidiocese de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, e do Bispo da Diocese de Barretos, Dom Milton Kenan Junior. Além de padres, diáconos e seminaristas de outras Dioceses da região.

Num primeiro momento, Dom Moacir recebeu o báculo em virtude do aniversário da Diocese e do 10º aniversário de sua nomeação e ordenação episcopal. O báculo é um cajado pastoral, que simboliza a autoridade e a função de pastor do rebanho divino. A extremidade superior curva representa o guia que conduz os fiéis e resgata as ovelhas perdidas, enquanto a haste reta simboliza a retidão. O báculo foi entregue por um representante dos padres, religiosos, diáconos, seminaristas e leigos, simbolizando todo o povo da Diocese.

Posteriormente, aconteceu a entrada das foranias por meio dos coordenadores paroquiais de pastoral. A Diocese conta com 25 municípios e está organizada em quatro foranias, que recebem os nomes dos evangelistas São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, sendo 32 Paróquias e 1 Quase-Paróquia. Junto das foranias, entrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da Catedral e da Diocese, simbolizando a caminhada que Maria faz com o povo da Diocese.

Ao final da celebração, Dom Moacir rezou diante da imagem Nossa Senhora Aparecida, renovando a consagração da Diocese às mãos da Bem-Aventurada Virgem Maria. Convidou ainda a rezar pela primeira vez publicamente, a oração dos 10 anos da Diocese. A oração preparada para o momento jubilar, foi aprovada pelo Bispo e será rezada durante todo este tempo de comemoração. Ela será enviada para as comunidades, juntamente da novena em virtude dos 10 anos. A novena será rezada a cada semana, ajudando a viver este momento nas realidades paroquiais. O início será em agosto, seguindo até o aniversário episcopal de Dom Moacir e a celebração de instalação da Diocese, em outubro.

A Diocese de Votuporanga conta com 35 padres, 7 diáconos, 5 seminaristas, 5 religiosas e 1 religioso. Um marco para estes 10 anos foi a inauguração da Cúria Diocesana, além do avançar pastoral e criação de documentos e estatutos, que orientam e iluminam o caminhar da Diocese. O trabalho pastoral acontece por meio das Dimensões Bíblico Catequética, Litúrgica, Missionária, Laicato e família, Formação e acompanhamento, Sociotransformadora, Movimentos e Organismos eclesiais.

Acompanhe mais informações sobre a Diocese de Votuporanga por meio do site https://diocesevotuporanga.org.br.

Oração pelos 10 anos da Diocese de Votuporanga

“Senhor Deus, Pai de bondade, louvamos e agradecemos pelos 10 anos de criação da Diocese de Votuporanga, de sua instalação e da ordenação e posse de seu primeiro Bispo, Dom Moacir Aparecido de Freitas. As maravilhas do Senhor e sua mão condutora sobre nós são motivo de alegria e júbilo. Assim, vos pedimos: continua a conduzir-nos no seu amor; fortalece nosso Bispo, dando-lhe sabedoria e discernimento; renova o ânimo de nossos padres, configurando-os sempre ao Bom Pastor; edifica nossos diáconos, para que sirvam com disposição; reacende a chama da santidade em nossas religiosas e religiosos, para que vivam os conselhos evangélicos; dá perseverança aos nossos seminaristas, para que respondam com esperança ao vosso chamado. Pedimos por todas as lideranças diocesanas e paroquiais, para que desempenhem o protagonismo laical, sendo presença cristã em cada dimensão da sociedade; suplicamos por todo o nosso povo peregrino, para que viva a fé com fidelidade; reacende também o despertar vocacional na Diocese e faça com que esta terra continue sendo um celeiro de vocações. Tudo isso vos pedimos à luz do Espírito Santo, por Cristo Jesus, confiando na intercessão maternal da Bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida. Amém!”