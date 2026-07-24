Dom Moacir destaca missão da Diocese na celebração em ação de graças pelos 10 anos

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Dom Moacir destaca missão da Diocese na celebração em ação de graças pelos 10 anos – Foto: Reprodução

“… essa porção do povo de Deus está integrada na missão primeira de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo parte desta Igreja viva”.

A Diocese de Votuporanga completou na segunda-feira, dia 20 de julho, 10 anos de sua criação. O momento jubilar e de ação de graças foi marcado pela Santa Missa celebrada na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, reunindo bispos, padres, diáconos, religiosos, seminaristas e fiéis das diversas cidades que compõem o território diocesano.

Dom Moacir Aparecido de Freitas, Bispo Diocesano, presidiu a celebração e durante a homilia aproveitou para destacar a missão da Diocese a partir da missão fundada pelo próprio Cristo. “Criar uma Diocese não é apenas criar uma divisão geográfica, não é apenas ter um CNPJ próprio, é mais que isso. A palavra de Deus vai lembrando que essa porção do povo de Deus está integrada na missão primeira de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo parte desta Igreja viva, que é anunciadora da vida, cuidadora dos que sofrem, cuidadora dos pobres. Uma igreja onde a solidariedade e a fraternidade sejam a realidade. Jesus desejou esta missão para a sua Igreja”.

O Bispo também agradeceu a todo o povo da Diocese, motivando-os a seguirem a missão. “Agradeço o meu sim a Deus, mas também agradeço o sim de vocês que me ajudam a dizer o sim a Deus. Que possamos cada vez mais pedir a ajuda do Espírito Santo para sermos fiéis à ação evangelizadora da Igreja, agradecendo a Deus e caminhando de maneira sinodal. Assim, seremos uma Diocese, uma Igreja de Cristo mais coerente. Portanto, sejamos fiéis a Jesus para que nosso povo e as nossas comunidades possam ter mais vida, possam cada vez mais dar testemunho de Jesus Cristo”.

Sobre a celebração

A Santa Missa em ação de graças pelos 10 anos da Diocese contou com a presença do Arcebispo da Arquidiocese de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, e do Bispo da Diocese de Barretos, Dom Milton Kenan Junior. Além de padres, diáconos e seminaristas de outras Dioceses da região.

Num primeiro momento, Dom Moacir recebeu o báculo em virtude do aniversário da Diocese e do 10º aniversário de sua nomeação e ordenação episcopal. O báculo é um cajado pastoral, que simboliza a autoridade e a função de pastor do rebanho divino. A extremidade superior curva representa o guia que conduz os fiéis e resgata as ovelhas perdidas, enquanto a haste reta simboliza a retidão. O báculo foi entregue por um representante dos padres, religiosos, diáconos, seminaristas e leigos, simbolizando todo o povo da Diocese.

Posteriormente, aconteceu a entrada das foranias por meio dos coordenadores paroquiais de pastoral. A Diocese conta com 25 municípios e está organizada em quatro foranias, que recebem os nomes dos evangelistas São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, sendo 32 Paróquias e 1 Quase-Paróquia. Junto das foranias, entrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da Catedral e da Diocese, simbolizando a caminhada que Maria faz com o povo da Diocese.

Ao final da celebração, Dom Moacir rezou diante da imagem Nossa Senhora Aparecida, renovando a consagração da Diocese às mãos da Bem-Aventurada Virgem Maria. Convidou ainda a rezar pela primeira vez publicamente, a oração dos 10 anos da Diocese. A oração preparada para o momento jubilar, foi aprovada pelo Bispo e será rezada durante todo este tempo de comemoração. Ela será enviada para as comunidades, juntamente da novena em virtude dos 10 anos. A novena será rezada a cada semana, ajudando a viver este momento nas realidades paroquiais. O início será em agosto, seguindo até o aniversário episcopal de Dom Moacir e a celebração de instalação da Diocese, em outubro.

A Diocese de Votuporanga conta com 35 padres, 7 diáconos, 5 seminaristas, 5 religiosas e 1 religioso. Um marco para estes 10 anos foi a inauguração da Cúria Diocesana, além do avançar pastoral e criação de documentos e estatutos, que orientam e iluminam o caminhar da Diocese. O trabalho pastoral acontece por meio das Dimensões Bíblico Catequética, Litúrgica, Missionária, Laicato e família, Formação e acompanhamento, Sociotransformadora, Movimentos e Organismos eclesiais.

Acompanhe mais informações sobre a Diocese de Votuporanga por meio do site https://diocesevotuporanga.org.br.

Oração pelos 10 anos da Diocese de Votuporanga

“Senhor Deus, Pai de bondade, louvamos e agradecemos pelos 10 anos de criação da Diocese de Votuporanga, de sua instalação e da ordenação e posse de seu primeiro Bispo, Dom Moacir Aparecido de Freitas. As maravilhas do Senhor e sua mão condutora sobre nós são motivo de alegria e júbilo. Assim, vos pedimos: continua a conduzir-nos no seu amor; fortalece nosso Bispo, dando-lhe sabedoria e discernimento; renova o ânimo de nossos padres, configurando-os sempre ao Bom Pastor; edifica nossos diáconos, para que sirvam com disposição; reacende a chama da santidade em nossas religiosas e religiosos, para que vivam os conselhos evangélicos; dá perseverança aos nossos seminaristas, para que respondam com esperança ao vosso chamado. Pedimos por todas as lideranças diocesanas e paroquiais, para que desempenhem o protagonismo laical, sendo presença cristã em cada dimensão da sociedade; suplicamos por todo o nosso povo peregrino, para que viva a fé com fidelidade; reacende também o despertar vocacional na Diocese e faça com que esta terra continue sendo um celeiro de vocações. Tudo isso vos pedimos à luz do Espírito Santo, por Cristo Jesus, confiando na intercessão maternal da Bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida. Amém!”

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