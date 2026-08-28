Educação orienta famílias sobre matrículas, rematrículas e transferências para o ano letivo de 2027

Rematrícula de alunos que permanecerão na mesma escola será automática; intenção de transferência para Creche e 1º ano poderá ser registrada de 3 a 18 de setembro.

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga orienta pais e responsáveis sobre os procedimentos para o ano letivo de 2027. Para facilitar o planejamento das famílias, cada situação tem um procedimento e um prazo específico. Confira as orientações:

Meu filho já estuda na rede municipal e continuará na mesma escola

A rematrícula para o ano letivo de 2027 será feita automaticamente para os alunos que já estão matriculados na rede municipal e permanecerão na mesma unidade escolar.

Neste caso, a família não precisa comparecer à escola neste momento. A vaga para continuidade na mesma unidade está garantida.

Meu filho vai para o 1º ano em 2027

As crianças que concluem o Pré II em 2026 terão a escola de destino para o 1º ano definida automaticamente pela Secretaria da Educação, de acordo com a geolocalização do endereço residencial informado pela família.

A partir de 1º de setembro, a escola atual entregará aos responsáveis um comunicado impresso com a indicação da unidade escolar destinada à criança.

Para efetivar a matrícula, os responsáveis deverão comparecer à escola indicada entre os dias 3 e 18 de setembro.

Quero solicitar transferência para outra escola

O período para registrar a intenção de transferência será de 3 a 18 de setembro, exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

A solicitação é destinada às crianças que, em 2027, estarão matriculadas no Berçário I, Berçário II, Maternal I, Maternal II, Pré I ou no 1º ano do Ensino Fundamental.

Para o 1º ano, podem solicitar transferência as famílias das crianças que concluírem o Pré II em 2026. Nesse caso, a família deverá primeiro verificar a escola indicada no comunicado entregue pela unidade atual e, se tiver interesse em outra unidade, registrar a solicitação pelo aplicativo.

A preferência poderá ser indicada para uma escola mais próxima da residência ou para uma unidade em que a criança tenha irmão já matriculado.

Atenção para quem solicitar transferência

O pedido de transferência feito pelo aplicativo Conecta Votuporanga não poderá ser cancelado depois de enviado.

As famílias que solicitarem transferência para o 1º ano não precisam comparecer à escola inicialmente indicada entre os dias 3 e 18 de setembro. Devem apenas registrar o pedido pelo aplicativo e aguardar o resultado.

O resultado das solicitações de transferência será divulgado em 4 de dezembro, por meio do protocolo de atendimento gerado no aplicativo Conecta Votuporanga.

Se a transferência for deferida, a matrícula na nova escola será obrigatória. Uma nova solicitação de transferência poderá ser feita somente após o início do ano letivo de 2027.

Onde tirar dúvidas

Para mais informações, pais e responsáveis podem procurar presencialmente a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na Rua Pernambuco, 4865, Parque Brasília, ou pelo telefone (17) 3405-9750.