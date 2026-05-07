Campanha de Dia das Mães entra na reta final com comércio aberto até às 18h neste sábado

O sorteio da campanha será dia 16 de maio e entrega dos prêmios no dia 21 de maio.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) reforça o convite para os consumidores aproveitarem os últimos dias da campanha de Dia das Mães com mais de R$ 23 mil em prêmios. Neste sábado, véspera do Dia das Mães, e último dia de entrega de cupons, o comércio de Votuporanga funcionará em horário especial, até às 18h, oferecendo mais comodidade para as compras.

A campanha, realizada em parceria com o Votu International Rodeo 2026, irá sortear uma Honda Biz 0km e cinco vales-compras de R$ 1 mil cada. Para participar, basta realizar compras nas lojas participantes e preencher corretamente o cupom.

Além dos prêmios principais, os consumidores que baixarem e se cadastrarem no aplicativo da ACV também concorrem a uma experiência especial durante o Votu Rodeio: levar a mãe para conhecer os artistas no camarim. Os sorteios dessa ação acontecem diariamente, na tenda da ACV instalada no evento.

A presidente da ACV, Natália De Haro, destaca que a expectativa é de grande movimento no comércio neste fim de semana. “Estamos na reta final da campanha e este é o momento ideal para prestigiar o comércio local, encontrar o presente para as mães e ainda concorrer aos prêmios preparados com muito carinho”, afirmou.

O sorteio principal da campanha será realizado no dia 16 de maio, às 10h, na Praça da Concha Acústica. A entrega dos prêmios acontecerá no dia 21 de maio, às 9h, no auditório da ACV.