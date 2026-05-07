Aprevo celebra o Dia das Mães com carinho e cuidado às pacientes em diálise

O tratamento de diálise exige força, resiliência e, acima de tudo, acolhimento.

O tratamento de diálise exige força, resiliência e, acima de tudo, acolhimento. Entendendo que o cuidado vai muito além do aspecto clínico, a Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo) realizou uma ação especial em celebração ao Dia das Mães na Unidade de Diálise, levando conforto e afeto para as pacientes que enfrentam a jornada da terapia renal substitutiva.

Nesta semana, as pacientes foram surpreendidas com a entrega de mantas de microfibra. Mais do que um presente, o item foi escolhido estrategicamente para oferecer bem-estar durante as sessões de tratamento, onde a manutenção da temperatura corporal é essencial para o conforto das pacientes.

Um presente com propósito

Para o presidente da Aprevo, Dimas Geraldo, a escolha das mantas reflete o olhar atento da diretoria às necessidades reais do dia a dia no setor de diálise. “Nossa intenção foi oferecer algo que fosse útil e trouxesse um conforto imediato. Sabemos que as pacientes utilizam muito as mantas durante as sessões, então selecionamos cada peça com muito carinho para que elas se sintam abraçadas pela Aprevo, lembrando que não estão sozinhas nessa caminhada”, destacou o presidente.

O impacto emocional do cuidado

A ação também reforça o suporte psicológico oferecido pela Instituição. A entrega dos mimos cria um ambiente de leveza e valorização da identidade dessas mulheres, que antes de serem pacientes, são mães, avós e pilares de suas famílias.

A psicóloga Luciana Maranho ressalta a importância de momentos de celebração dentro da rotina hospitalar: “Celebrar o Dia das Mães no contexto da diálise é uma forma de validar a história de vida dessas mulheres. Esse gesto da manta simboliza proteção e cuidado, elementos fundamentais para fortalecer o emocional de quem lida com um tratamento crônico. É um lembrete de que a vida e o afeto continuam sendo prioridades aqui dentro.”

Complementando essa visão, a psicóloga da Unidade reforça que o acolhimento humanizado é um diferencial no enfrentamento da doença.

“Ações como esta transformam o ambiente da clínica. Quando uma mãe recebe um presente pensado para o seu bem-estar, ela se sente vista em sua totalidade. Esse ‘calor’ que a manta proporciona é também um calor na alma, ajudando a ressignificar o tempo que elas passam em tratamento”, pontuou Luciana.

Sobre a Aprevo

A Aprevo segue com sua missão de ser um braço de apoio aos pacientes renais de Votuporanga e região, unindo assistência técnica, suporte social e, principalmente, humanização em cada gesto.