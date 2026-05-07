Votu International Rodeo: Luan Santana faz show gratuito nesta quinta-feira em Votuporanga  

Cantor promete embalar o público com hits como “Morena”, “Abalo Emocional”, “Quando a Bad Bater”, “Chuva de Arroz”, “Olho Marrom”, “Dona”, entre outros.

O meteoro da música sertaneja, Luan Santana, se apresenta de graça nesta quinta-feira (7) no Votu International Rodeo. Organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, a festa segue até domingo (10) no Centro de Eventos de Votuporanga/SP.

Com sucessos que marcam gerações e arrastam multidões, o cantor promete embalar o público com hits como “Morena”, “Abalo Emocional”, “Quando a Bad Bater”, “Chuva de Arroz”, “Olho Marrom”, “Dona”, entre outros. O show está previsto para começar por volta da meia-noite, após o término do primeiro round das montarias em touros.

Para quem quiser assistir ao show de Luan Santana com mais conforto, o Votu International Rodeo possui duas Áreas VIP, sendo uma delas com opção de open bar e open food. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Total Acesso ou presencialmente no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, 2451, em Votuporanga.

Rodeio internacional

Com abertura prevista por volta das 20h30, as montarias em touros do Votu International Rodeo reúnem sete equipes em uma disputa inédita por seis carros e três motos: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.

Com exceção da Equipe Internacional, cada time é composto pelos cinco cowboys mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos. Ao todo, 19 companhias de rodeio participam do evento, que terá todas as montarias transmitidas ao vivo, de forma gratuita, pelos canais no YouTube do Circuito Rancho Primavera e Léo Dias TV. A narração é de Almir Cambra, com comentários de Esnar Ribeiro, Rogério Paitl e Henrique Moraes.

Votu International Rodeo 2026

Data: 7 a 10 de maio

Local: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga

Entrada para pista: gratuita todos os dias

Link para Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeo

Cerveja oficial: Império Puro Malte

Apoio: Prefeitura de Votuporanga

Organização: Grupo Tercio Miranda

Programação musical