Ação Solidária: cupons para sorteio de moto 0 km já estão disponíveis nas entidades

Campanha arrecada recursos para mais de 35 entidades socioassistenciais e sorteará uma moto 0 km no dia 6 de dezembro.

Os cupons para concorrer a uma moto 0 km da campanha Ação Solidária já podem ser adquiridos diretamente nas mais de 35 entidades socioassistenciais assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Para participar, o interessado doa R$ 5 para a entidade que preferir e recebe um cupom para concorrer ao prêmio. A doação permanece integralmente para a entidade escolhida, que poderá utilizar os recursos conforme suas necessidades. O sorteio será no dia 6 de dezembro.

A iniciativa é do Rotary Club de Votuporanga, presidido por André Nascimento, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, e tem como objetivo arrecadar recursos para as instituições e ampliar o impacto social de seus projetos.

“Todas as nossas ações são pensadas para contribuir com as entidades, que são verdadeiras parceiras na construção de uma cidade mais justa e solidária. Essa união com o Rotary é mais um exemplo de como a sociedade civil e o poder público podem caminhar juntos em prol do bem comum”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba.