Santa Casa de Votuporanga compartilha experiência em congresso de terapia intensiva

A Santa Casa de Votuporanga participou ativamente do XIX Congresso Paulista de Terapia Intensiva, realizado de 18 a 20 de setembro de 2025, reunindo profissionais de todo o Estado para debater práticas avançadas e humanizadas no ambiente de terapia intensiva. Representando a Instituição estiveram a supervisora da UTI, Patrícia Peniza, a coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva, Bruna Felix e o médico responsável Dr. Lucas Amaral, que apresentaram o projeto “Implantação do Prontuário de Metas e Prontuário Afetivo em UTI de hospital filantrópico – relato de experiência”.

Além de destacar o Prontuário de Metas, ferramenta que organiza os objetivos clínicos de forma clara para toda a equipe, a apresentação trouxe como diferencial o Prontuário Afetivo, uma iniciativa desenvolvida na própria Santa Casa de Votuporanga. Tratam-se de dados complementares ao prontuário clínico, onde são registradas informações como apelidos, preferências musicais, hábitos, crenças, nomes e relações familiares, buscando humanizar o atendimento aos pacientes internados. As informações são coletadas por meio de conversas com o próprio paciente e seus familiares, com o objetivo de construir uma visão mais completa de quem ele é, para além da doença. “O prontuário afetivo nos permite enxergar o paciente além do diagnóstico. É uma forma de lembrar que, mesmo num ambiente crítico como a UTI, há histórias, valores e sentimentos que precisam ser respeitados e acolhidos”, destacou o Dr. Lucas Amaral.

A iniciativa busca oferecer mais autonomia e conforto ao paciente, permitindo que ele se reconheça não apenas como receptor de cuidados, mas como indivíduo com identidade, história e afetos. Para a enfermeira Bruna Felix, essa abordagem tem transformado a dinâmica do cuidado intensivo. “Trazer a dimensão humana para dentro da UTI transforma o cuidado. Quando a equipe conhece o paciente como pessoa, o vínculo com a família se fortalece e o atendimento se torna mais empático e acolhedor”, afirmou. A participação no congresso reforça o compromisso da Santa Casa de Votuporanga com práticas assistenciais que aliam ciência, sensibilidade e humanização no cuidado hospitalar.