Casos de conjuntivite explodem e Secretaria da Saúde reforça importância da prevenção 

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga faz um alerta à população sobre o aumento dos casos de conjuntivite registrados neste ano e reforça a necessidade de redobrar os cuidados para evitar o contágio.

Neste ano, de janeiro até o dia 25 de outubro, foram confirmados 1.936 casos no município. No mesmo período do ano passado, foram 1.758 registros, o que representa um crescimento significativo.

A elevação mais expressiva ocorreu na semana de 19 a 25 de outubro, com 104 novos casos, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2024, quando houve 50 notificações.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforça a importância da atenção e da prevenção: “A conjuntivite é uma doença contagiosa, mas que pode ser evitada com hábitos simples, como lavar as mãos com frequência, evitar coçar os olhos e não compartilhar objetos pessoais. Nosso objetivo é alertar a população para que adote medidas de prevenção e procure atendimento médico em caso de sintomas, evitando a disseminação.”

Sintomas

Os principais sintomas da conjuntivite são: olhos avermelhados, lacrimejamento, sensação de areia nos olhos, pálpebras inchadas e avermelhadas, secreção amarelada nos cantos dos olhos ou nas bordas das pálpebras, intolerância à luz e pálpebras grudadas ao despertar.

Como se prevenir

A Secretaria da Saúde orienta os munícipes a adotarem medidas simples para evitar o contágio, como: