Frutos da estação

Evento em Votuporanga celebra a primavera com a 26ª Exposição Nacional de Orquídeas, enquanto previsões meteorológicas apontam instabilidade e riscos associados às mudanças do clima

@caroline_leidiane

A primavera de 2025 começou oficialmente ontem (22), às 15h19 (horário de Brasília), marcando a transição do inverno para dias mais ensolarados e úmidos no Hemisfério Sul. Conhecida como a “estação das flores”, a época inspira a natureza, que se renova com cores e perfumes e, também, eventos culturais e artísticos.

Em Votuporanga, o clima de celebração se materializa com a 26ª Exposição Nacional de Orquídeas, organizada pela AVORQ (Associação Votuporanguense de Orquidófilos).

O encontro, que acontece no Parque da Cultura em 26, 27 e 28 de setembro, deve reunir cerca de cinco mil visitantes ao longo dos três dias. São esperadas aproximadamente três mil orquídeas de diferentes espécies e nacionalidades, expostas por 130 orquidófilos de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Divididas em sete categorias, as flores passam por um rigoroso processo de avaliação técnica, considerado um dos momentos mais aguardados da programação.

A programação terá início nesta sexta-feira (26), com a recepção dos expositores das 08h às 13h, seguida pelos julgamentos até às 17h. A abertura oficial será às 19h, com a divulgação dos resultados.

“É uma alegria fazer parte do calendário da CAOB. No primeiro dia, teremos o julgamento das orquídeas, um processo muito especial, feito com critérios técnicos rigorosos que valorizam cada detalhe das flores”, ressalta o presidente da AVORQ, Luciano Junior Pedroso Nascimento.

No sábado (27), às 15h, será oferecido um curso gratuito de cultivo para a comunidade, enquanto no domingo (28), das 09h às 11h, crianças de seis a nove anos participam de uma palestra sobre orquídeas, que inclui a distribuição de cerca de 200 mudas para plantio no próprio Parque da Cultura.

A programação se estende para além das flores, com feira de artesanato, praça de alimentação com food trucks, brinquedos infláveis e atividades no Centro de Cultura e Turismo.

O espaço recebe, na sala do Cinema Cultural, a exibição do filme “Guias de Luz – A Ancestralidade”, e a “Exposição Som Artesanal” de Lucas Vinicius Damazio Domingos, no Museu Edward Coruripe Costa, piso 3.

A agenda integra o Parque das Artes, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga.

A música também ganha lugar na celebração da primavera. O cantor Kelvin Arruda apresenta o projeto “A música em cada um de nós”, enquanto Thalia Munhoz traz o espetáculo “História cantada”. Ambos foram contemplados pelo Bolsa Cultura 2025 no segmento de Música.

Se, por um lado, o florescimento de espécies e a multiplicidade de cores traduzem a essência da primavera, por outro, especialistas alertam para o impacto crescente das mudanças climáticas na estação.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), entretanto, aponta que o início da primavera será marcado por forte instabilidade. Uma frente fria deverá avançar sobre o Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e Norte, trazendo possibilidade de temporais, ventania e até geadas no Sul e friagens na Amazônia. A previsão também indica retorno das precipitações a partir de outubro no Centro-Oeste e Sudeste, favorecendo o plantio da safra de verão, enquanto o interior do Nordeste poderá enfrentar chuvas abaixo da média, com risco de déficits hídricos.

O aumento na frequência de eventos extremos é um reflexo direto do aquecimento global. Dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) mostram que, em 2023, 81% das ocorrências hidrológicas e geológicas graves foram registradas nas regiões Sul e Sudeste.

Entre previsões climáticas desafiadoras e celebrações culturais, a primavera de 2025 confirma sua dupla face. Da renovação, simbolizada pelas flores, e a da urgência em lidar com as transformações do planeta. Em Votuporanga, as orquídeas se tornam protagonistas dessa narrativa, oferecendo ao público um espetáculo de beleza natural em diálogo com a necessidade de preservação ambiental.

SERVIÇO

26ª Exposição Nacional de Orquídeas

Data: 26, 27 e 28/09

Sexta e sábado, das 08h às 20h e domingo, das 08h às 16h.

Local: Centro de Cultura e Turismo e Parque da Cultura

Entrada gratuita