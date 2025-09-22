Homem é morto a tiros em Votuporanga 

Leandro Alves da Silva, de 45 anos, conhecido como Leandro Pitbull, estava de ‘saidinha’ e foi executado com pelo menos quatro tiros no bairro São João.

Um homem de 45 anos foi assassinado a tiros no início da noite deste domingo (21.set), na Rua Ana Inês Assi, no bairro Estação, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, Leandro Alves da Silva, de 45 anos, conhecido como Leandro Pitbull, foi surpreendido na via pública, próximo ao local onde residia e alvejado pelo menos quatro vezes na área do tórax e cabeça, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

Ainda segundo apurado, Leandro Pitbull estava em liberdade provisória, beneficiado pela saída temporária e acabou sendo vítima de um possível acerto de contas.

A Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Técnico-Científica que também esteve no local.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar a autoria e a motivação do crime.

Leandro Alves da Silva era pintor, deixou um filho e a namorada; além de demais familiares e vasto círculo de amizade. Seu sepultamento ocorreu às 13h, nesta segunda-feira (22), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.

8º homicídio em 2025

O assassinato de Leandro Alves da Silva completa o oitavo no município em 2025. Com esse crime o número de mortes violentas dobra em comparação com 2024, uma vez que durante todo o ano passado foram registrados quatro homicídios dolosos (com intenção).