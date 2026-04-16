Santa Casa de Votuporanga celebra 76 anos 

Durante o evento “Santa Casa 76 anos: O melhor de todos nós para vocês!”, realizado nesta quinta-feira (16), foi anunciada a destinação de R$ 5 milhões por parte da família Facchini para o Hospital Materno-Infantil (HMI).

A Santa Casa de Votuporanga celebrou seus 76 anos de história em um evento realizado no Espaço Unifev Saúde, reafirmando seu papel como o lugar onde a vida acontece e a ciência encontra o humano. Com o tema “Santa Casa 76 anos: O melhor de todos nós para vocês!”, a celebração reuniu lideranças, autoridades e colaboradores para honrar um legado construído por mãos que nunca soltaram Votuporanga.

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi o anúncio de um dos maiores selos de qualidade que um hospital pode oferecer: a marca de taxa zero de infecção em cirurgias limpas. A conquista foi detalhada pela coordenadora de Enfermagem, Vanessa Ribeiro de Lima, que destacou o rigor dos protocolos e o empenho das equipes.

“Muitas vezes, o trabalho da enfermagem, da higienização e do corpo clínico acontece no silêncio, nos detalhes, no rigor de cada protocolo seguido. E hoje, o resultado desse silêncio e dessa disciplina se traduz em um número que, para nós, é o maior troféu que poderíamos receber: alcançamos a marca de 0,0% de taxa de infecção em nossas cirurgias limpas. O zero vírgula zero é o ‘padrão ouro’. Esse índice não se conquista com máquinas; se conquista com pessoas.”, disse Vanessa.

Apenas no último mês, a Instituição realizou 692 procedimentos, consolidando sua posição como referência em qualidade e segurança do paciente. “Eu quero dizer o que esse número realmente significa: ele significa que o pai, a mãe ou o filho que entra no nosso centro cirúrgico tem a garantia de que estamos entregando o ambiente mais seguro possível para a sua recuperação”, complementou.

Durante o evento, foi apresentada uma cartilha especial com o balanço dos últimos 365 dias. O documento, acessível via QR Code, detalha investimentos, avanços tecnológicos e a produtividade de um complexo que se orgulha de cada vida transformada.

A humanização da assistência foi personificada no depoimento de Mateus Balarone, que compartilhou sua jornada de recuperação após 28 dias de internação, simbolizando a missão do hospital de cuidar do “amor de alguém”.

O Futuro: Hospital Materno-Infantil (HMI)

Se o passado traz orgulho, o futuro traz entusiasmo com o Hospital Materno-Infantil (HMI). O investimento de 35 milhões de reais já saiu do papel e a terraplanagem das obras segue em ritmo acelerado.

O provedor Amaro Rodero ressaltou a importância do apoio da comunidade, destacando que a renda do Desafio do Bem, no Votu International Rodeo, será destinada à construção deste novo coração da assistência para as mães e crianças da região.

Amaro aproveitou o momento para destacar um apoio histórico que impulsiona as obras do novo complexo: a destinação de R$ 5 milhões por parte da família Facchini para o Hospital Materno-Infantil. Esse investimento expressivo reafirma o compromisso da classe empresarial com o desenvolvimento da saúde regional e com o futuro das gerações que nascerão em nossa Instituição.

Participaram do evento: o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba; o presidente da Câmara, Daniel David; o reitor da Unifev, Dr. Osvaldo Gastaldon; a secretária municipal de Saúde, Ivonete Félix e o diretor clínico, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior.