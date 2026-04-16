Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Cosmorama 

Indivíduo foi flagrado pela Força Tática ao chegar em casa na Rua Jerônimo Hipólito da Silva e apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga.

Um homem que constava como foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar no início da noite da última terça-feira (14.abr), em Cosmorama/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 18h30, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento, após planejamento estratégico baseado em informações prévias sobre a existência de um mandado de prisão contra o suspeito.

Em seguida, nas imediações da Rua Jerônimo Hipólito da Silva, os PMs avistaram o indivíduo no momento em que ele chegava em casa e realizaram a abordagem. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele durante a revista pessoal, os policiais militares confirmaram que a ordem de prisão estava vigente e o comunicaram sobre o cumprimento do mandado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.