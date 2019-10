Administração da UNIFEV recebe nota máxima no Enade 2018

Resultado foi divulgado, nesta sexta-feira (dia 4), pelo MEC; Ciências Contábeis, Direito, Gastronomia, Psicologia e Publicidade e Propaganda também foram avaliados.

O curso de Administração da UNIFEV recebeu a nota máxima (5) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2018, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira (dia 4). O resultado coloca a graduação como a 1ª colocada na região, em comparação aos números obtidos por outras Instituições de Ensino Superior (IES). Em todo o País, apenas 3% dos cursos avaliados, oferecidos por instituições particulares, obtiveram a nota máxima.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, é o terceiro ciclo consecutivo do Exame que o curso desponta com a nota máxima. “A notícia foi recebida com muita alegria por todo o corpo docente e traduz o trabalho árduo que é desempenhado diariamente por todos. Nosso objetivo principal é que nossos alunos saiam da Instituição com uma formação de excelência, aptos para encararem todos os desafios que o exigente mercado propõe”, disse.

A coordenadora ainda completou que a graduação está com um valor bastante atrativo. “Somos um dos cursos mais tradicionais do Centro Universitário de Votuporanga, há mais de 45 anos formamos excelentes profissionais. Atualmente, podemos destacar a infraestrutura completa que está à disposição dos universitários, além de um corpo docente titulado, composto, em sua totalidade, por mestres e doutores. Hoje, a mensalidade está com o valor de R$ 436,11”.

Nesta edição, os cursos de Ciências Contábeis, Direito, Gastronomia, Psicologia e Publicidade e Propaganda também foram bem avaliados e figuram entre os melhores da região.

Para o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o excelente resultado do Enade é uma conquista não apenas para as graduações avaliadas, mas, também, para toda a comunidade acadêmica. “Por acreditar no trabalho dessa equipe de profissionais e no desempenho qualificado de nossos estudantes, a UNIFEV não mede esforços para que todos os objetivos educacionais sejam plenamente alcançados, se destacando, cada vez mais, no cenário do Ensino Superior do País”.

ENADE

Neste ciclo, foram avaliados 228 universitários das graduações em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gastronomia, Psicologia e Publicidade e Propaganda da UNIFEV. Na oportunidade, o Enade registrou a inscrição de 550 mil estudantes concluintes de 27 áreas de conhecimento. O objetivo é avaliar o desempenho dos universitários em relação aos conteúdos programáticos, previstos nas diretrizes curriculares dos cursos superiores.

Os resultados do Exame fazem parte do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC), constituindo-se insumos fundamentais para o cálculo dos indicadores de qualidade das Instituições de Ensino Superior (IES) do País.