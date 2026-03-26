Santa Casa de Votuporanga apresenta o 4º Encontro de Famílias Atípicas

No dia 9 de abril, o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo se transformará em um verdadeiro porto seguro de afeto, acolhimento e, acima de tudo, compreensão.

A Santa Casa de Votuporanga, com o coração batendo mais forte e repleto de propósito, anuncia a chegada de um evento que já é uma linda e aguardada tradição em nossa região: o 4º Encontro de Famílias Atípicas, promovido pelo projeto Unindo Laços.

No dia 9 de abril, o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo se transformará em um verdadeiro porto seguro de afeto, acolhimento e, acima de tudo, compreensão. Este encontro anual se consolidou como uma referência no Noroeste Paulista, unindo a força do amor de centenas de famílias que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências à luz do conhecimento especializado. É o momento de celebrarmos as cores da inclusão e lembrarmos que ninguém caminha sozinho nessa jornada.

Um colo quentinho para quem dedica a vida a cuidar

A essência do evento está em olhar para quem, muitas vezes, esquece de olhar para si. Para Maraisa Rodrigues, uma das organizadoras e idealizadoras dessa corrente de amor, o Encontro transborda barreiras técnicas para se tornar um espaço de cura e conexão emocional.

“Ver o Encontro de Famílias Atípicas chegar à sua quarta edição com tanta força e carinho é uma das maiores emoções da minha vida. Cada edição é como um jardim florescendo, onde a missão sempre foi acolher. Sabemos que a jornada de uma família atípica é repleta de desafios e, muitas vezes, solitária. Por isso, enaltecer o ‘cuidar de quem cuida’ e trazer profissionais gabaritados para orientar sobre direitos e desenvolvimento é a nossa forma de oferecer um colo quentinho e dizer a essas famílias: ‘Vocês não estão sozinhas, nós estamos aqui com vocês’. A Santa Casa tem imenso orgulho de ser esse elo de união e ver essas famílias unidas é o que faz tudo valer a pena”, compartilha Maraisa

Uma programação de excelência: Conhecimento que liberta

A programação deste ano foi desenhada com todo o zelo, unindo a arte que emociona às orientações técnicas essenciais para o dia a dia. Reunimos especialistas de renome para trazer luz sobre o desenvolvimento, os desafios e os direitos de quem amamos.

Confira nosso cronograma feito com todo o amor e profissionalismo:

07h30 às 08h – Recepção e Mimos (Cadastro): Começamos o dia com sorrisos e o acolhimento necessário para que cada família se sinta em casa.

Começamos o dia com sorrisos e o acolhimento necessário para que cada família se sinta em casa. 08h às 08h30 – Abertura com Emoção e Arte: Uma cerimônia oficial dará as boas-vindas, seguida pela apresentação inspiradora do Grupo Musical da APAE . Uma prova viva de que a música e a inclusão superam qualquer barreira.

Uma cerimônia oficial dará as boas-vindas, seguida pela apresentação inspiradora do . Uma prova viva de que a música e a inclusão superam qualquer barreira. 08h30 às 09h20 – ” 08h30 às 09h20 – “Cuidar de quem Cuida”: Um Painel para o Seu Bem-Estar: Patricia Rodrigues , psicóloga, realizará uma conversa profunda sobre a saúde mental e emocional dos cuidadores. Um momento para lembrar que, para cuidar bem, também precisamos estar bem.

, psicóloga, realizará uma conversa profunda sobre a saúde mental e emocional dos cuidadores. Um momento para lembrar que, para cuidar bem, também precisamos estar bem. 09h20 às 10h10 – “Desafios na Adolescência e Vida Adulta” com a Dra. Rafaela Corgozinho: Uma das maiores especialistas da região, a Dra. Rafaela traz sua vasta experiência clínica para guiar as famílias pelos marcos do amadurecimento, um tema crucial para o desenvolvimento da autonomia e qualidade de vida dos autistas.

Uma das maiores especialistas da região, a Dra. Rafaela traz sua vasta experiência clínica para guiar as famílias pelos marcos do amadurecimento, um tema crucial para o desenvolvimento da autonomia e qualidade de vida dos autistas. 10h10 às 10h30 – Sorteio de Brindes e Alegrias: Uma pausa para descontração e para celebrar com mimos especiais.

Uma pausa para descontração e para celebrar com mimos especiais. 10h30 às 11h – Coffee Break e Prosa: Um momento precioso para troca de experiências e para estreitar os laços de afeto.

Um momento precioso para troca de experiências e para estreitar os laços de afeto. 11h às 12h – “Direitos PCD, voltado para o Autismo” com a Dra. Anita Albuquerque: Conhecimento é poder! A Dra. Anita, advogada especialista em Direitos do Autista e referência na defesa dessas causas, trará um guia prático e essencial para que as famílias garantam a dignidade, acesso à saúde e educação que são de direito de seus filhos.

Venha fazer parte!

Queremos que você esteja conosco nessa edição. As vagas são limitadas para que possamos acolher a todos como merecem.

Serviço: