Arlindo Chinaglia visita Votuporanga nesta quinta-feira 

O deputado federal tem agenda às 19h45, na sede do Partido dos Trabalhadores.

Jorge Honorio

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) estará em Votuporanga/SP nesta quinta-feira (26.mar), onde deve encontrar correligionários na sede do Partido dos Trabalhadores. A agenda está prevista para às 19h45, na Rua Minas Gerais, 3696, quase esquina com a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, no centro.

Na oportunidade, o deputado federal deve debater assuntos pertinentes a legenda, em especial sobre temas em voga, como as pré-candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República e do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo do Estado de São Paulo.

Experiente, Arlindo Chinaglia, que é natural de Serra Azul/SP, formou-se em medicina pela Universidade de Brasília (UNB) e especializou-se em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP). Foi presidente da Associação dos Médicos Residentes do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (AMERIAMSPE) e, por três vezes, do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo (SIMESP), além de vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNM).

No início dos anos 80, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), somando-se a lideranças sindicais de expressão nacional, como Luiz Inácio Lula da Silva, e também da fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da qual foi presidente no estado de São Paulo (1988/1989).

Em 1990, entra na vida política institucional ao ser eleito deputado estadual. Foi eleito para seu primeiro mandato de deputado federal em 1995. Na Câmara dos Deputados, exerce a presidência da Comissão de Fiscalização e Controle.

Em 2004, é escolhido pelo Líder da Bancada do PT na Câmara. No mandato da prefeita Marta Suplicy, em São Paulo/SP, exerceu ainda o cargo de Secretário de Implementação das Subprefeituras.

Durante seus sete consecutivos como deputado federal, Arlindo Chinaglia destacou-se sempre por sua liderança e capacidade de diálogo. Foi eleito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), por 15 vezes seguidas, um dos “Cabeças do Congresso”.

Em 2007 e 2008, foi eleito, entre os 513 deputados e 81 senadores, o parlamentar mais influente do Congresso Nacional. E, em 2013, o terceiro mais influente. O presidente Lula escolheu Arlindo Chinaglia para ser seu Líder de Governo na Câmara dos Deputados e exercer um papel decisivo na aprovação das principais conquistas do país, tais como: o Bolsa Família, o Prouni e a Política de Valorização do Salário Mínimo.

Por seu trabalho, Arlindo Chinaglia foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2007/2008 e colocou na pauta de votação importantes projetos de interesse da sociedade, como a aprovação de emendas do PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) e a licença maternidade de seis meses, além de tornar mais produtiva e eficiente as votações no Congresso.

Foi presidente da mais importante Comissão Especial do Pré-Sal na Câmara dos Deputados e relator do Orçamento Geral da União. A presidente Dilma Rousseff também escolheu Arlindo Chinaglia para ser seu Líder de Governo, cargo que exerceu até maio de 2014, quando foi eleito vice-presidente da Câmara e do Congresso Nacional.

Atualmente, Arlindo Chinaglia voltou aos holofotes como presidente do Parlamento do Mercosul (ParlaSul), além de ser o relator do acordo entre Mercosul e União Europeia na Câmara.